團年飯2020｜推介5間CP值高酒樓　人均300元埋單　龍蝦鮑魚送紅酒

團年飯（年夜飯）或農曆新年開年飯，都是傳統家庭重視的「必吃」聚餐，不止要齊人，更要吃得好。吃飯的錢少不得，但是可有方法慳得到！ 《HK01》飲食頻道記者為大家搜羅了5大酒樓集團適合12位用的團年及新年晚宴圍菜套餐，以加一後人均300元之內的價錢，吃盡乳豬全體、龍蝦、魚翅、鮑魚……其中一間還送一整支紅酒！留意部分餐廳還有特別優惠。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】彩福皇宴——$3,480龍蝦全包宴送紅酒

彩福集團共12間分店，包括彩福皇宴、彩福欣宴、彩福喜宴及彩薈軒。由即日起至2020年2月2日推出「晚飯團年豐裕宴」，人均290元起可吃9道菜及椰茸湯圓甜品。菜式方面十分豐盛，包括乳豬全體、上湯龍蝦伊麵、花膠海皇翅、鮑魚及脆皮雞等，每席還送紅酒一支及啤酒，團年、開年暢飲也無妨。👇👇👇留意部分日子「彩福」晚宴價格有所不同，按圖看仔細詳情👇👇👇

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彩福 分店：銅鑼灣（電話：2566 7778）、炮台山（電話：2566 8289）、尖沙咀彩福皇宴（電話：2766 3060）、尖沙咀彩薈軒（電話：2766 1010）、尖東彩福皇宴（電話：2766 3538）、紅磡（電話：2766 0886）、佐敦（電話：2332 2698）、荃灣西（電話：2766 3733）、沙田（電話：2766 2848）、大埔（電話：2766 3788）

【2】玉桃軒——觀塘店限定$3,888沙巴龍躉宴85折

玉桃軒集團有4間中菜廳，新年均有推出圍菜套餐，不過記者發現只有觀塘分店推出至抵吃的「發財春茗宴」，原價3,888元有8道菜、荷葉飯及甜點，包括竹笙海皇翅、沙巴龍躉、鮑片鵝掌、花姿蝦球等。只需提前3日落訂，即可以3,388元優惠價吃到，加酸菜價錢後人均286元。👇👇👇指定入座時間有更抵85折優惠，按圖看「玉桃軒」團年宴優惠詳情👇👇👇

玉桃軒 觀塘店：觀塘開源道79號鱷魚恤中心6樓 電話：2677 8637

【3】海港集團——$2,980全體金豬宴

海港集團推出多款新春圍菜，以2,980元一席的「生財魚翅宴」最抵吃，計加一服務費及茶錢後，人均286元。包8道菜、糯米飯及甜品生果，其中有乳豬全體、瑤柱海皇翅、帶子珊瑚蚌等，送2渣橙汁。留意只限海港酒家、海王漁港、海港燒鵝酒家及真味鮮廚分店供應，不過都多達22間分店適用，是九龍及新界區的好選擇。👇👇👇「海港」團年宴有3間分店不適用，按圖看供應詳情👇👇👇

海港 分店：西環（電話：2836 3282）、旺角維景（電話：2319 5833）、旺角金雞真味鮮廚（電話：2782 3836）、太子始創（電話：2369 6380）、觀塘（電話：3974 6128）、觀塘亞太中心真味鮮廚（電話：3468 5228）、藍田（電話：2379 9089）、將軍澳翩匯坊（電話：2877 2006）、新都城一期（電話：2703 1860）、新都城二期海王漁港（電話：2319 1182）、坑口（電話：2703 1877）、土瓜灣（電話：2992 0120）、葵芳（電話：2156 1818）、荃灣（電話：2615 0326）、馬鞍山中心（電話：2630 9818）、新港城（電話：2633 9362）、大圍（電話：2321 6119）、屯門（電話：2321 7600）、天水圍（電話：2408 0010）、粉嶺（電話：2339 0121）、綠悠軒（電話：2611 9318）、上水（電話：2673 1223）

【4】鴻星中菜——$2,888原隻鮑魚宴

鴻星中菜集團旗下7間分店，則推出2,888元的「金福發財宴」。9道菜連甜品之中，最有排場的是原隻鮑魚花菇和蟹肉瑤柱花膠羹。不過如果大時大節必要吃雞的話，這款就不太適合，因為套餐以琵琶脆金鴨代替了炸子雞。連加一服務費及茶芥後，人均280元左右。👇👇👇按圖看「鴻星中菜」團年宴包括的9道菜式👇👇👇

鴻星中菜 分店：灣仔（電話：2628 0989）、觀塘（電話：2628 0120）、尖沙咀（電話：2628 2698）、旺角（電話：2628 0890）、荔枝角（電話：2628 0323）、荃灣（電話：2628 0686）、元朗（電話：2628 0866）

【5】潮館——$2,888花膠雞絲翅全包宴

稻香集團有多個中菜酒家品牌，包括迎囍、客家好棧、鍾廚、潮館等。每個品牌皆推出不同的團年飯套餐，而經記者查詢後，發現其中以潮州菜為主的潮館最抵吃，最便宜的一款全包宴「新春發財——團圓宴」人均只需240元，有花膠雞絲翅、滷水鵝、好市大利等菜式，還已包加一及茶錢，相當抵食。👇👇👇「潮館」團年宴有方法可以再平$200，按圖看如何獲得優惠👇👇👇

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