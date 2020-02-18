外賣自取速遞10間優惠推介　鴻福堂湯包45折、Delifrance半價套餐

疫情期間為減低外出用餐的感染風險，家中煮食和外賣美食大行其道。《香港01》飲食頻道記者就搜羅到不少外賣送上門或自取優惠，其中有低至半價的自取西餐，亦有外賣上門的特價$5蠔燒。以下精選10間抵食優惠給大家。（文章內提及的食物款式、優惠詳情，以發稿日期為準）

在眾多外賣優惠之中，以鴻福堂的優惠折扣最高，即飲湯包由原價65元折至約25元一包，限時折扣約45折，部分款式還附有湯料，相當抵飲；而Delifrance和Ruby Tuesday的半價優惠亦十分吸引；另外不得不提Outback，外賣自取免加一之餘，還有方法可以8折埋單，兼免費任點招牌黑糖包帶回家！

其他精選外賣優惠商店有：譚仔三哥米線、牛角、東海集團酒樓、Pizza Express、文記火鍋及串燒店燒公子。👇👇👇部分外賣優惠有限時！按圖看10間食店外賣自取優惠👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

💡💡💡同場加映：4間CP值高點心外賣速遞推介💡💡💡

外賣點心回家歎茶，不但可以省掉加一服務費及茶錢，點心淨價分分鐘比堂食更化算！👇👇👇「鴻星集團」有款外賣2人餐連堂食都沒有，按圖看優惠👇👇👇

+ 2

如想知其餘3間點心外賣速遞推介，請按【外賣優惠｜4間點心外賣速遞推介 東海75折、鴻星8折、鼎點送甜品】觀看全文🖱️🖱️🖱️