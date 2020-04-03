Pizza Hut加$1多個薄餅　麥當勞紅豆批買一送一　KFC優惠券無限用

4月餐廳新優惠陸續有來。Pizza Hut（必勝客）推出加$1多個夏威夷風光批，而麥當勞（McDonald's）推出紅豆批買一送一優惠，十分抵食！KFC（肯德基）4月繼續有19張優惠券給大家無限次使用。

Pizza Hut優惠

Pizza Hut推出抵食的加$1多一個批優惠，想知如何用$1換到夏威夷風光薄餅？推廣期去到幾時？點擊睇換購詳情及換成芝心批方法 👇👇

麥當勞優惠

不少人喜愛的麥當勞紅豆批推出了買一送一優惠，不過想享受優惠要先完成簡單任務。點擊睇要先做什麼任務以得到電子優惠券 👇👇

KFC優惠

KFC每個月都會定期推出優惠券，4月就推出了19張優惠券讓客人無限次使用。16張早餐及著數優惠券的優惠期至4月26日，點擊立即獲取優惠券使用 👇👇

+ 12 + 11 + 10

特別推廣黑鑽松露點脆雞的3優惠券使用期限則至4月8日，優惠期內以手機點餐App訂購黑鑽松露點脆雞套餐，都免費送蘑菇雞肉忌廉湯 👇👇

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除了3間連鎖餐廳的新優惠，各餐廳、便利店等都推出各種優惠，例如7-11推出售價$55的「朝氣麵包套餐券」，就讓大家可每朝慳最多$7.9食到日式麵包配鈣思寶，點擊睇記者為大家整理的至抵組合 👇👇

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