Foodpanda/Deliveroo/UberEats 4月外賣優惠碼　5折PizzaExpress

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未有緩和跡象，大家都留在家中的時間多了，叫外賣的次數亦相繼變多。踏入4月，各個外賣應用程式包括foodpanda、deliveroo、UberEats、e肚仔和eatigo等都推出了不同的優惠，當中UberEats的新用戶更可享兩餐50%優惠折扣，非常抵食！

【1】e肚仔、eatigo、Foodpanda —— 外賣速遞及自取優惠

於Foodpanda過千間餐廳可享有高達7折優惠，同時在連鎖餐廳如Hungry Korean、Pepper Lunch都有不同折扣。另外，外賣自取平台e肚仔和eatigo都推出了4月優惠推廣，包括茶飲和各類餐廳的折扣。

😋😋😋 按圖即看e肚仔、eatigo、Foodpanda 4月優惠 😋😋😋

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【2】Uber Eats —— 高達5折優惠

Uber Eats 4月推出多個優惠碼推廣，包括免運費等優惠，最高更可以享有5折折扣！

😋😋😋 按圖即看Uber Eats 4月優惠 😋😋😋

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【3】Deliveroo —— 多個商場食肆優惠

Deliveroo與多個商場合作，只要透過應用程式訂購指定商場內的餐廳，如沙田新城市廣場、銅鑼灣世貿中心、apm等，消費滿指定金額即可享有不同現金折扣。

😋😋😋 按圖即看Deliveroo 4月優惠 😋😋😋

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💡同場加映：外賣7大衛生貼士💡

叫外賣時只要做多一步，就能降低感染新冠病毒的機會。除此之外，買茶飲亦有應該注意的地方，立即按圖記熟以下貼士，在家安心用餐👇👇👇

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