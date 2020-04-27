老鼠出沒注意！大埔翠華麵包櫃驚見老鼠　網民：真實版五星級大鼠

日前網上流傳翠華分店的麵包櫃疑有老鼠出沒，其大埔分店被人拍下照片，顯示有一隻大老鼠正在大模斯樣地吃麵包櫃的麵包。該照片在多個Facebook群組瘋傳，引來不少網民留言討論。《香港01》飲食記者就事件向翠華查詢，翠華方面回覆涉事分店今日安排進行深層清潔，又提醒員工要做好維護工作，令顧客安心。

麵包櫃內有一隻體型偏瘦的老鼠正在偷食麵包。（Facebook「中伏飲食報料區」截圖）

有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」上載照片，照片清晰顯示一隻老鼠正在麵包櫃明目張膽偷食麵包，被人拍下照片，麵包前方可見到有一個寫著「翠華」的牌子，而帖文則稱是翠華大埔分店，引來網民熱烈討論。有網民就留言稱涉事的分店，今早已經關上麵包櫃，未知是否要進行清洗。

記者向翠華方面詢問，對方回應稱非常重視事件，正積極對餐廳內部進行全面檢視，並了解詳情。對方又補充，有關分店今日已經安排進行清潔工作，又表示已提醒員工做好維護工作，確保消費者安心。

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事件引來大量網民熱議，有網民就笑言老鼠其實是麵包試食員，但亦有網民指一隻老鼠出沒，估計還有餐廳內還有更多老鼠！

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