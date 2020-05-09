假日好去處｜馬灣東灣泳灘3間海景餐廳　歎希臘菜睇青馬大橋靚景

適逢夏天即將來臨，記者推介大家趁周末去馬灣泳灘游水消暑，或者曬太陽吸收維他命D！玩樂之後當然要醫飽肚仔喇，《香港01》飲食記者精選馬灣東灣泳灘附近3間海邊餐廳，有意大利菜、德國菜及希臘菜，全部都看到海景！

離碼頭只有5分鐘距離的馬灣東灣泳灘，方便到達，沙灘可以飽覽青馬大橋及汀九橋的景色，不少人都會趁周末坐在沙灘上看書、聽歌、享受陽光，夜晚更可以欣賞青馬大橋夜景，Chill到一個點！👇👇👇按下圖即睇馬灣沙灘的交通方法、有咩設施👇👇👇

玩樂過後首先要醫肚，沙灘旁邊有幾間高質餐廳，記者就精選3間海邊餐廳，包括意大利菜餐廳、德國菜餐廳，以及充滿地中海風情的餐廳！👇👇👇全部都係沙灘附近！按下圖即睇記者3間高質餐廳推介👇👇👇

【1】沙灘旁親子餐廳歎意大利菜@Cafe Roma

位於沙灘旁的意大利菜餐廳，店門外更設有專門為小朋友預備的沙灘玩具，適合一家大小前往！為免小朋友等待時會搗亂，餐廳更有拼圖等小玩具給小朋友解悶。餐廳招牌菜是烤天然丹麥雞、黑松露闊條麵、自家製薄餅等，仲可以一邊睇海景一邊歎pizza！ 👇👇👇其中一款軟芝士非常有人氣，按下圖即睇推介美食、價錢 👇👇👇

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Cafe Roma 地址：馬灣珀麗灣沙灘商場1樓7-8號舖 電話：3446 1226

【2】地中海風希臘餐廳@La Rosabelle Bar & Grill

La Rosabelle Bar & Grill餐廳的裝潢以藍色及白色為主調，充滿地中海休閒的感覺，坐在門口前歎美食更可以睇埋海景、吹海風。炭燒豬肋骨、薄餅、串燒等都是必食之選，記者覺得最特別的是鷹嘴豆泥和印度薄餅，鷹嘴豆泥口感綿密，連唔食得辣的記者都食得到！😋😋😋選擇困難症記者最喜歡有款美食有四款醬，按下圖即睇記者推介美食👇👇👇

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La Rosabelle Bar & Grill 地址：馬灣珀麗灣沙灘商場1樓6號舖 電話：2311 3512/2311 3513

【3】高質德國菜餐廳@Oma's Kitchen

主打的德國菜海邊餐廳環境超級加分，室外座位對正青馬大橋，夜晚可以欣賞海景，更見到閃閃發光的大橋景色，超級有情調！菜式方面就有德國鹹豬手、烤春雞、德國香腸等，仲有德國啤酒都一定要飲！👇👇👇按下圖即睇招牌菜、價錢、餐廳外風景👇👇👇

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Oma's Kitchen 地址：馬灣珀麗灣沙灘商場1樓 電話：3446 1116

🥰🥰🥰 同場加映：香港好去處｜離島3個高質沙灘附美食推介 必去長洲觀音灣睇日落 🥰🥰🥰

離島都有不少高質沙灘，適合周末及放假時去玩樂！記者精選離島3大沙灘，全部都睇到大大個日落，非常休閒！其中不少都是文青cafe，最適合打卡影相。👇👇👇想睇埋沙灘附近仲有美食，按下圖即睇👇👇👇

【1】老字號文青cafe@南島書蟲

二十多年老字號cafe南島書蟲，設有室外、室內座位，店內放滿書架和綠色植物，有舊式書店的味道，食客可以隨意借閱店內的中英文書籍。Cafe標榜使用天然有機蔬菜，主打西式素食，包括素食薄餅、黑松露蛋黃醬薯條、雜菜千層麵等，亦有不少健康特飲。👇👇👇cafe裏面裝潢充滿舊書店風格，按下圖即睇cafe裝潢、美食、價錢👇👇👇

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