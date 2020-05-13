蘇玉華推介港島3間茶記　必食$55巨塔鹹蛋肉餅、喜喜冰室雞批浮台

日前有傳媒發現52歲蘇玉華與53歲潘燦良低調登記結婚，結束24年的愛情長跑，非常令人羨慕！除了舞台劇演員的身份，蘇玉華本身也是公認的食家、「美女廚神」，亦曾經拍過無線美食節目《和味蘇》介紹美食。《香港01》飲食記者精選港島區3間茶餐廳，包括煲仔飯最有名的永合成、主打巨塔肉餅的民聲冰室，及走懷舊風的喜喜冰室。

【1】煲仔飯最出名@永合成茶餐廳

永合成以前的舖位位於上環蘇杭街，近年搬遷至西環石塘咀。茶餐廳只做午市時段，下午4時就關門，想食就要趁要早餐和午餐時段去喇。蘇玉華早年受訪時，更形容過餐廳的梅菜蒸豬肉是「全宇宙最好吃」！不過煲仔飯始終最出色，特別是窩蛋牛肉飯，窩蛋牛肉飯有超多免治牛肉鋪面，夠足料，中間有一個生雞蛋，將雞蛋與牛肉、米飯攪拌後，每一粒飯都充滿蛋液！👇👇👇食煲仔飯點避免中伏，按下圖即睇永合成茶餐廳煲仔飯有幾正👇👇👇

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永合成馳名煲仔飯 地址：西環石塘咀德輔道西360號地舖 電話：2850 5723

【2】成座山咁樣 「巨塔肉餅」@民聲冰室

大坑的民聲冰室最出名就是「巨塔肉餅」，其實就是看起來像一座山的鹹蛋肉餅，超級吸睛！《和味蘇》都曾經推介過這間冰室！肉餅山的肉質不是紮實的口感，反而偏向軟腍，最適合送飯一齊食！不過最抵食就是午餐時段的時候去食，平一半價錢架！👇👇👇按下圖即睇民聲冰室的美食👇👇👇

民聲冰室 地址：大坑浣紗街16號地下 電話：6902 2688

【3】懷舊風茶餐廳必試雞批浮台@喜喜冰室

以70至80年代為主題的懷舊餐廳，由東主與著名電影美術指導馮繼輝一同籌劃，因此店內的道具像真度極高，例如紅色小巴卡位區是最多食客的打卡位。招牌菜式一定是雞批浮台和黑白多士兩款懷舊風美食，不過價錢就偏貴喇！👇👇👇想知黑白多士啫係咩美食？按下圖即睇有咩美食、價錢、環境有幾正👇👇👇

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喜喜冰室 地址：銅鑼灣Fashion Walk百德新街57號地下C&D號舖 電話：28680363

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