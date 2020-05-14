消委會｜能量棒9成高糖！10種健康食物高糖高脂陷阱　燕麥都中招

食玩買
撰文：
最後更新日期：

相信平日有運動或者健身人士，都會發現市面上有營養棒、蛋白棒等，有些更標榜可以運動前後食補充能量。消委會今日（14日）公佈測試市面38款能量棒及小食棒營養標籤的結果，發現逾9成樣本屬「高糖」，3成樣本屬於「高脂」，其中糖分含量最高的一款更高出參考水平2.5倍！

《香港01》飲食記者整理10種容易被誤以為「減肥恩物」的食物，包括有豐富Omega 3的三文魚扒、被視為「超級食物」的牛油果、有益生菌的乳酪等，原來全部都不是減肥食物。

消委會對市面38款能量棒及小食棒進行測試，發現大部分都是高糖分。（資料圖片）

記者一向都非常注重健康，因此挑選食物時都會揀「健康」食物，不過甚少留意營養標籤，所以都中過不少伏！減肥時偏向選擇低糖、低脂的食物，但原來不少都暗藏陷阱架！例如記者最愛的乳酪其實好高糖。 👇👇👇按下圖即睇邊10種容易中健康陷阱的食物👇👇👇

+7
+6
+5

😍😍😍 同場加映：野餐新手必睇5個打卡貼士　影靚相要帶5樣道具　附野餐地點推介 😍😍😍

夏天就快到喇，不妨約兩三個好友一起去野餐啦！不過又點少得打卡影靚相呢😍身為港女的記者整理出5個打卡貼士，下次出去野餐前記得睇定下文先啦😝😜 👇👇👇按下圖即睇有邊幾款小道具一定要帶👇👇👇

+3
+2

想知道其他野餐貼士，立即點擊內文👉👉野餐新手必睇5個打卡貼士　影靚相要帶5樣道具　附野餐地點推介

讓人懷念的12款童年回憶朱古力　食過一半童年無白過　有款已停產
蘇玉華推介港島3間茶記　必食$55巨塔鹹蛋肉餅、喜喜冰室雞批浮台
限聚令放寬｜12個商場消費優惠　海港城派消費券、希慎抽iPhone
海港城時代廣場派消費券　附登記連結　3間海港城靚景餐廳歎美食
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。