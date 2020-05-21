自助餐優惠｜4間酒店Buffet抵食$253起　都會海逸7折任食生蠔蟹腳

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩和，各大酒店紛紛推出自助餐優惠，吸引顧客。《香港01》飲食頻道記者精選了九龍4間酒店任食優惠，包括城景國際、千禧新世界香港酒店、九龍酒店及都會海逸酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】城景國際 —— 4人同行1人免費

酒店推出全新「龍蝦‧鮮蠔‧海鮮自助晚餐」，有多款以龍蝦和蠔為主題的熟食，同時亦可享用美國及紐西蘭生蠔、長腳蟹、日式刺身等。現在凡出示官方網頁的優惠，於即日起惠顧自助晚餐，即可尊享優惠價成人$438起，更可享用「4人同行1人免費」優惠，平均每人只需$361（連加一）。

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城景國際 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【2】千禧新世界香港酒店 —— 自助午晚餐買二送一

酒店推出自助午餐及晚餐優惠，三人同行一人免費，折後自助午餐每名成人$263起，晚餐則是每人$439起。除了星期一至四外，在星期五、六、日及公眾假期都可以享用這項優惠，非常抵食！ 餐廳現時主要用任點任食方式提供食物，即叫即煮，美食包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等。

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千禧新世界香港酒店 地址：尖沙咀麼地道 72 號 電話：2313 4222

【3】九龍酒店 —— 7折起任食生蠔、蟹腳

酒店推出自助午餐及晚餐優惠，最低7折就可以任食法國及紐西蘭生蠔和海鮮，晚餐更有加拿大雪花蟹腳、味增鮑魚、鴨肝和和牛。折後自助午餐成人連服務費每位只需$253起，自助晚餐每位$454起。星期日至三為半自助形式，每位加送一份岩鹽烤和牛及香煎鴨肝配紅桑子茸，星期四至六則是全自助形式。

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九龍酒店 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【4】都會海逸酒店 —— 7折歎生蠔、龍蝦

酒店的自助餐一向都有不錯的評價，今次推出7折自助午餐和晚餐優惠，可以無限享用生蠔、長腳蟹和榴槤甜品，晚餐更有冰鎮龍蝦和海膽。不過現時5月的預約已滿，大家可以於下星期留意酒店網站，預訂6月優惠。

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都會海逸酒店 地址：九龍紅磡都會道7號 電話：3160 6880

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