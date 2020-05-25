KFC肯德基10張優惠券無限用　麥當勞$2新地筒回歸｜8大飲食優惠

雖然已經5月底，但連鎖快餐店肯德基（KFC）推出多款人氣美食，鹹蛋黃金脆雞和榴槤葡撻再次回歸，另外還有10張優惠券讓大家無限次使用。而麥當勞則推出久違的$2雲呢拿新地筒，簡直回到舊時！《香港01》飲食記者一次過為大家搜羅全城8個飲食優惠。

🍗KFC新品及優惠

KFC近期推出不少優惠，除了一如既往地更新了可無限次使用的優惠券，還有點餐送MEKO蘋果紅茶及白蘭氏雞精，點擊圖片睇領取優惠詳情及優惠期限去到幾時 👇👇

KFC亦推出鹹蛋黃金系列，不少人喜歡的鹹蛋黃金脆雞、流沙黃金新地和鹹蛋黃金之翼，連好評如潮的「D24榴槤葡撻」都一併回歸，而且有新品優惠券。連同早餐優惠券和著數優惠券，一共有10張優惠券，點擊隨時用優惠券 👇👇

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🍟麥當勞$2新地筒 + 另外6個飲食優惠

$2雲呢拿新地筒已經是很耐世紀之前的事，現在要回歸麥當勞了！不過，這次新地筒優惠期間限定，想知優惠期到幾時？還有另外6個飲食優惠，立即點擊睇詳情 👇👇

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🦠🦠🦠 同場加映：新冠肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps 做錯這步驟等如食菌落肚 🦠🦠🦠

最近大家仍要長時間戴口罩，享用以上飲食優惠之餘，大家必須謹記飯前除口罩的步驟，不然等於食菌落肚啊！👇👇

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