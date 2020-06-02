讓人懷念的12款童年回憶零食　8、90後一定食過　兩款香港買唔到

不知不覺00後已經踏入20歲，咁我地呢班8、90後的朋友真係開始初老喇嗚嗚！身為90後的記者當年最喜歡食一款士多啤梨味扭紋牛奶糖，但現在已經買不到了！《香港01》飲食記者整理12款童年回憶零食，當中有兩款已經很難買得到，非常可惜！

芝士圈又好食又好玩，最啱同朋友share一包就唔會太熱氣啦！ (ig@ vicky_jun28)

每個年代都會有屬於自己那些年的零食！那些年記者也是個喜歡食糖果的小朋友，當時最喜歡食士多啤梨味牛奶糖，酸酸甜甜，上堂仲會偷食添，有次差一點就被老師發現！不過到中學的時候，記者已經找不到這款糖果，真係超傷心！🍭🍭🍭未食過唔好話自己有童年！按圖即睇12款童年回憶零食👇👇👇

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😍😍😍 同場加映： 讓人懷念的12款童年回憶朱古力 食過一半童年無白過 有款已停產 😍😍😍

除了糖果之外，記者第二鍾意食就係朱古力！講起懷舊朱古力，第一時間就想起小時候最愛明治筒裝青提朱古力，真係會食唔停口，記者試過一次啪晒半筒添呀！按下圖即睇12款童年回憶朱古力👇👇👇

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