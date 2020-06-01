壽司郎6月特盛系列必試22元長鰭吞拿魚　附4間壽司店新品加優惠

壽司這款日本美食一向受香港人歡迎，雖然日本正在考慮放寬入境限制措施，但第一輪名單並沒有香港，短期內都未能「返鄉下」。《香港01》飲食頻道記者整理了香港4間壽司店的6月新品及優惠，包括壽司郎、花晨月夕、長阪燒及元氣壽司。既然暫時未能飛去日本，就在香港「頂住癮」先！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

夏天熱辣辣，清爽的壽司絕對是開胃之選。（ig @ genkisushihk）

壽司郎6月推出重量級壽司，每件都非常足料，堆成一座小山，看上去十分澎湃。位於旺角的長阪燒最近亦推出半價優惠，超過50款手握和火炙壽司都可以半價食到，一件三文魚壽司只需$6.5，極抵食！

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💡同場加映：全港最強20間高質Burger推介💡

香港除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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