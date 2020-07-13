自助餐優惠10間任食點心放題推介　盈翠軒126元起　萬豪中菜75折

港人愛歎茶，酒樓點心任食放題更加有吸引力！《香港01》飲食頻道記者搜羅全港抵食點心放題，共推介10間，有主打懷舊點心的，有米芝蓮一星的，還有五星級酒店食府的。最平$126已包茶芥及服務費，部分亦有特別優惠如指定時段低至75折，下文教你如何獲得優惠！ （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準）

☕港島區

【1】川流：特色四川風味濃辣點心

這間四川菜館平日主打川菜及火鍋，不過周末就供應1.5小時午市點心放題，$168起可以任食12款點心及6款沙律吧食品，特別惹味香濃帶有四川風味，而沙津吧亦會供應任食小菜如蒜泥黑豚白肉、棒棒雞沙律、豆腐花甜品等。👇👇👇按圖看「川流」最易回本的點心有哪3款？👇👇👇

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點心放題詳情：時段一：星期六、日及公眾假期11:00am – 1:30pm

時段二：星期六、日及公眾假期1:30 – 3:00pm

收費：成人$168，需加茶水費$25及加一服務費。

川流 地址：灣仔太和街28號灣仔薈賢居地舖 電話：3126 6633

【2】海逸軒：最多選擇任食約60款

餐廳曾榮獲香港旅遊發展局主辦的「美食之最大賞」的「點心組」銀奬殊榮，點心質素頗有保證。周末及周日限定的午市點心放題，約有60款點心、前菜、粉麵、甜品等激多選擇，包括招牌叉燒、蘆筍鮮蝦餃皇等。👇👇👇想知如何可以有9折？按圖看「海逸軒」優惠及任食點心推介👇👇👇

點心放題詳情：時段一：星期六11am - 2:30pm

收費：成人$268；小童$228，需加茶水費$18及加一服務費。

時段二：星期日11am - 2:30pm

收費：成人$288；小童$248，需加茶水費$18及加一服務費。

海逸軒 地址：北角英皇道665號北角海逸酒店3樓 電話：2185 2788

【3】金葉庭：周末限定五星級酒店氣派點心

五星級港麗酒店的中菜廳金葉庭，曾獲米芝蓮一星，平日單叫點心菜式也要約70元，不過每逢周末限定推出的點心任食早餐，只需約300元便可任食，吃3至4款點心便已回本。👇👇👇想知必點回本點心有哪些？按圖看「金葉庭」任食詳情👇👇👇

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點心放題詳情：時間：逢星期六、日及公眾假期9:00 - 11:00am（任食2小時）

收費：成人$288，需加茶水費約$40及加一服務費。

金葉庭 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座 電話：2521 3838

【4】都爹利會館：米芝蓮一星懷舊點心

這間位於中環的中菜廳是2020米芝蓮一星餐廳，主打高質粵菜及點心，點心價錢由$68至$128不等。不過最新推出的「懷舊點心夜」點心放題就頗為化算，只需$268即可任點超過30款點心、小食及甜品，如筍尖鮮蝦餃、自家製XO醬蒸排骨等。👇👇👇還有機會任飲紅白酒及烈酒！按圖看「都爹利會館」點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：星期一至四6:30pm – 9:30pm

收費：成人$268，需加一服務費。

都爹利會館 地址：中環都爹利街一號上海灘三樓及四樓 電話：2525 9191

☕九龍區

【5】盈翠軒：旺區抵食之最

以價錢來說，可謂尖沙咀區最抵吃的點心放題，只需$126便可任點40款以上點心，價錢還已包茶芥及加一。較可惜的是任食時間只有1.5小時，而且就算平日亦容易滿座，最好先致電預約。👇👇👇按圖看「盈翠軒」有那些點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：10:00am – 4:00pm（任食1.5小時）

收費：成人$126（已包加一及茶芥）

盈翠軒 地址：尖沙咀中港城第五座平台樓層1-3號舖 電話：3709 2288

【6】海雲天：豪歎矜貴燕窩蝦餃、花膠蟹肉餃

中菜廳海雲天位於九龍海逸君綽酒店，每天都有供應午市點心放題，有約40款點心任食，如燒賣蝦餃、黑金流沙包、啤梨鹹水角等。每位再送花膠蟹肉灌湯餃、黑金燕窩蝦餃和原隻鮑魚珍珠雞各1客，相當矜貴抵食。👇👇👇按圖看飲品需加幾多錢？👇👇👇

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點心放題詳情：$168午市點心放題時間：星期一至五 11:00am - 3:00pm；星期六日及公眾假期 2:30 - 4:30pm（任食1.5小時）

$208午市點心放題時間：星期六日及公眾假期 11:00 - 2:30pm（任食1.5小時）

備註：需加茶水費$23及加一服務費。

海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓（近港鐵黃埔站） 電話：2996 8459（Whatsapp訂座：6375 2282）

【7】龍逸軒：人氣口碑酒店級點心

這間中菜廳的主廚楊建業師傅曾於榮獲米芝蓮兩星的餐館工作，主打一系列廣東點心及菜式。龍逸軒每天都有點心放題「Brunch」供應，近月換新餐牌後更多選擇，超過50款點心小食任點，特別包括8款酒店甜點如「冰花雪耳燉萬壽果」、「芒果拿破崙」等。👇👇👇有方法可享85折優惠兼免收茶錢，按圖看「龍逸軒」優惠詳情及點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：10:45am - 12:45pm／1:00 - 3:00pm

收費：成人$311.3（折後$272.6）；小童$256.3（折後$225.1）（已包加一及茶芥）

龍逸軒 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3722

【8】點一龍：晚市放題送燕窩蛋撻

這間新派點心專門店的點心別緻，主打鮑魚雞粒酥、黑松露鮮蝦燒賣等。雖然這些貴價點心於放題內沒有包，不過亦可任選普通蝦餃、燒賣等超過40款點心飯麵，每位再送燕窩蛋撻，也算吃得矜貴。而且特別在這間的放題供應時段特長，下班後吃點心當晚飯亦可。👇👇👇想知如何可享8折？按圖看優惠詳情及「點一龍」點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：2:30 – 9:30pm（任食2小時）

收費：成人$188（8折後$150.4，另收加一服務費）

點一龍 地址：尖沙咀海港城港威商場地下G103號舖 電話：2175 3100

☕新界及離島區

【9】點一龍

點一龍除了尖沙咀店，還有荃灣分店，同樣有推$188點心放題，詳情可參考上面的資料。

點一龍 地址：荃灣如心廣場商場一期地下G01A號舖 電話：2633 5099

【10】萬豪中菜廳：最長歎足2.5小時

點心放題大多只有90分鐘，不過這間酒店中菜廳則可以吃足2.5小時，時間最充裕。每日午市的「點點心思」點心午餐放題，可以任點約27款即蒸點心、蒸飯、粥品及麵類等，點心原價高達$88，吃3籠已經回本！還有方法可以75折價$178.5歎到！👇👇👇按圖看如何可享折扣，及「萬豪中菜廳」點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：星期一至六放題時間：12:00nn – 3:00pm（任食2.5小時）

星期日及公眾假期放題時間：（時段1）10am-12:45pm；（時段2）1pm-2pm；（時段3）2pm

收費：成人$238（折後$178.5，另收原價加一服務費）

萬豪中菜廳 地址：香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店M樓 電話：3969 2888

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如果甚少入離島，歎點心放題時可以順道遊覽大嶼山，推介輕鬆踩單車的3條路線！👇👇👇按圖看其中東涌路線的打卡位靚相👇👇👇

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