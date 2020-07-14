麥當勞$0運費、PHD$78薄餅、Ruby Tuesday半價｜8個外賣優惠

新冠肺炎(Covid-19)疫情反彈，昨日（13日）本港新增52宗確診個案，其中41宗屬本地個案，破單日最高紀錄。政府昨晚宣布周三起收緊防疫措施，其中食肆每日「晚六朝五」時段不得提供堂食，只能提供外賣。

本港由7月5日起出現第三波疫情，其中本地感染個案急增，政府昨晚宣布再度收緊防疫措施，食肆夜晚6點後不得堂食，只能提供外賣。不過疫情嚴重，買外賣返屋企食就穩陣好多，因此近日不少食肆都推出外賣優惠。

▼▼▼ 先看衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於 2020 年 7 月 13 日） ▼▼▼

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