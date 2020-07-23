港島15大車仔麵最強推介　榮記粉麵湯底濃郁　麵尊必買秘製麻辣醬

車仔麵又叫「嗱喳麵」，是價廉物美的平民美食，一碗已經食到多種配料，多年來有不少捧場客。本文整理港島區15間車仔麵店，不乏口碑老字號榮記粉麵、麵尊、林記車仔麵等，亦有澳門版車仔撈麵代表筷子記。

🍜柴灣車仔麵代表

【1】新咪咪麵工房：$20車仔麵絕無欺場

誰說「平嘢冇好嘢」？新咪咪麵工房下午茶時段都會推出逆市價的$20車仔麵，雖然不連飲品，但還可以自選湯底和麵底，而且料足份量夠，街坊們都大讚。想知幾點才食到$20車仔麵？點擊圖片睇詳情 👇👇

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【2】源記車仔麵：最抵$27兩餸車仔麵

源記車仔麵每到Lunch Time都大排長龍，全因夠抵食！源記的配餸選擇絕對不少，而且有較特別的香滑齋、酥炸魚皮、炸燒賣、麻辣炸牛餅等。想知湯底與其他車仔麵店有所不同和有幾抵食？點擊圖片睇湯底配料及價錢 👇👇

🍜筲箕灣車仔麵代表

【3】多寶車仔麵：必試自家製辣醬

筲箕灣東大街雖然是有名的美食街，但卻沒幾間車仔麵選擇，開業多年的多寶車仔麵就是其中之一。這間車仔麵主要做街坊生意，點擊圖片睇睇推介 👇👇

🍜西灣河車仔麵代表

【4】林記車仔麵：太安樓40多餸車仔麵老字號

林記車仔麵由走鬼檔做到入舖，年中無休，是當區不少居民的車仔麵第一名。豬腸、滷雞翼尖、豬油渣全部都很好食，而且2餸$26起，點擊圖片睇街坊必食推介及價錢 👇👇

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【5】超級無敵車仔麵：被評CP值超高車仔麵

超級無敵車仔麵地理位置優越，距離西灣河港鐵站只需兩分鐘。有網民更指雖然小店未算是全港最好食，但平民價錢食到超大碗麵，CP值超高。點擊睇睇有什麼必食配搭 👇👇

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🍜銅鑼灣車仔麵代表

【6】九記牛什粉麵：半世紀牛雜麵店

由車仔檔到遷入鵝頸橋街市，九記牛什粉麵已經開業超過半世紀。幾十年來賣新鮮牛雜而馳名的九記，事實上是間車仔麵店，牛雜以外，煎魚餅都是十分熱賣的配餸，每到中午都會大排長龍。點擊圖片睇睇九記人氣依舊的原因 👇👇

【7】榮記粉麵：規矩多多的澳牛式車仔麵

為講求效率，榮記的要求多多，例如每碗麵最多可配5款餸，淨餸最多可以叫6樣，落完單不能加單，畫了就不能改餸。而每碗麵都有菜墊底，感覺都幾健康，難怪每日都大排長龍。點擊睇睇榮記粉麵有什麼賣點 👇👇

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【8】新記車仔麵：旅客必到車仔麵店

叫得香辣車仔麵，新記車仔麵的辣汁絕對是精髓。在銅鑼灣屹立多年，早已建立了不錯的口碑，就連海外遊客都會專程去食。新記有超過40款配餸選擇，加上多款麵底，超級百搭。好辣之人記得要來挑戰，點擊睇有幾多香辣美食可以選擇 👇👇

【9】永年士多（銅鑼灣分店）：元朗50年老字號分店

相信對車仔麵有要求的人，都聽過元朗的老字號麵店永年士多。永年的名氣亦早已衝出元朗，在港九新界先後開設分店。銅鑼灣分店開業後，維持了元朗店的水準，因此在老店林立的銅鑼灣區仍站得住腳，一於睇睇必食推介 👇👇

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【10】車仔麵之家：人龍不絕的立食車仔麵

想食到車仔麵，必須擁有強勁的腳骨力，因為經歷排隊之後，還要站著食麵。在繁忙時間，你更可能要經歷站在後巷食麵。小店以咖哩魷魚、酸齋和鹵水豬大腸最受歡迎，絕對是以配餸聞名的小店，一於睇睇配餸幾好食 👇👇

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🍜中環車仔麵代表

【11】筷子記：澳門版車仔麵

澳門都有車仔麵？這間位於中環的人氣爆燈小店，是澳門平民麵食茶檔。與其說是車仔麵小店，不如說是賣撈麵的小店，主打車仔撈麵。食客可選擇的配餸有27種，而且很多是充滿澳門特色，點擊圖片睇睇車仔撈幾特別 👇👇

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【12】車仔麵世家：中上環的性價比高車仔麵

車仔麵世家於是中環和上環各有分店。小店原先在屹立上環蘇杭街多年，其後在中環永吉街開了分店。能夠擴張，除了性價比高的車仔麵，也因為誘人的秘製沙爹醬和麻辣醬。中上環區能吃到$50以下的車仔麵？點擊圖片睇價錢及配餸推介 👇👇

🍜上環車仔麵代表

【13】麵尊：發哥都是座上客

每逢中午就吸引多人排隊的麵尊，開業剛好10年，連發哥都是座上客。小店當初憑著車仔麵和辣醬而出名，但不少網民都推介一定要加腩汁，各有特色。若覺得上環有點遠，麵尊另在銅鑼灣亦有分店。點擊圖片睇網民推介必食配餸 👇👇

【14】揀得啱車仔麵：車仔麵店賣麻辣米線同樣出色？

揀得啱車仔麵的樓面乾淨企理而且裝修風格很文青，有別傳統車仔麵店。不過想去食就不要撞正打工仔放飯時間去，夜晚時段就能坐得舒服一點。比起車仔麵，這間小店的小食和麻辣米線和水煮魚米線都很出色。點擊睇價錢及配搭推介 👇👇

【15】搵啖食車仔麵：明星幫襯車仔麵之最

要講到多明星幫襯的車仔麵店，搵啖食敢認第二，都沒人認第一，就連謝霆鋒、Do姐都是座上客，想藉機撞撞藝人的粉絲們不妨一試。車仔麵人氣的秘製辣汁更是老闆親自專研出來，想知有幾特別，點擊圖片睇介紹 👇👇

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【1】新咪咪麵工房 地址：柴灣樂軒臺112-113號地下 營業時間：星期一至日 12:00-02:00 電話：23232911

【2】源記車仔麵 地址：柴灣柴灣道345號10號舖 營業時間：星期一至日 12:00-00:00 電話：52250758

【3】多寶車仔麵 地址：筲箕灣筲箕灣東大街55-99號地下12A號舖 營業時間：星期一至日 11:30-22:00 電話：29678924

【4】林記車仔麵 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A12舖 營業時間：星期一至日 11:30-03:00（有時星期一休息） 電話：25358829

【5】超級無敵車仔麵 地址：西灣河西灣河街116號地下 營業時間：星期一至六 11:00-03:00 電話：53001388

【6】九記牛什粉麵 地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心8號舖 營業時間：星期一至六07:00-17:00 電話：29888960

【7】榮記粉麵 地址：銅鑼灣糖街27號A地下 營業時間：星期一至四 11:30-22:00；星期五至日 11:30-22:30 電話：28082877

【8】新記車仔麵 地址：香港銅鑼灣登龍街49號地下B舖 營業時間：星期一至日 12:15-23:00 電話：25735438

【9】永年士多（銅鑼灣分店） 地址：銅鑼灣謝斐道482號信諾環球保險中心地下7-9號舖 營業時間：星期一至日 11:00-21:30 電話：24777298

【10】車仔麵之家 地址：灣仔晏頓街1號A 營業時間：星期一至六 07:00-18:00 電話：25296313

【11】筷子記 地址：中環威靈頓街85-89號群英商業大廈地下A1號舖 營業時間：星期一至日 09:00-22:00 電話：28549969

【12】車仔麵世家 中環分店 地址：中環永吉街3-7號地下C舖 營業時間：星期一至五 10:30-19:30；星期六 10:30-18:00 電話：34263318 上環分店 地址：上環蘇杭街82號地下 營業時間：/ 電話：25435231

【13】麵尊 地址：上環蘇杭街22-24號1號舖 營業時間：星期一至五 11:00-19:00；星期六 11:00-17:00 電話：28510626

【14】揀得啱車仔麵 地址：上環皇后大道中181號新紀元廣場低座2樓205號舖 營業時間：星期一至五 11:00-21:00 電話：31060635

【15】搵啖食車仔麵 地址：上環皇后大道西28號 營業時間：星期一至六 11:00-20:30 電話：28976388

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