禁堂食｜58間外賣優惠　KFC/麥當勞/牛角/Outback五折/譚仔$3小食

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，並於7月29日起全面禁堂食一周，迫使大量餐廳變陣推外賣優惠。《香港01》飲食記者整理56間食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut等大型連鎖食店，還有牛角、616牛肉火鍋專門店、和平飯店、意粉屋、牛涮鍋、牛涮鍋、HeSheEat、一粥麵、茶木、BEANS、火鍋撚、上海姥姥、Mr. Steak、Pizza Express、PHD、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、大家樂、元氣壽司、太興、米走雞、別府九州地獄拉麵、靠得住粥麵小館、Pizza-Box、一風堂、丼丼屋、Outback、炑八韓烤、牛陣、李好純、大渣哥茶記、陸陸雞煲火鍋、水門雞飯、一幻拉麵、莆田、HABITŪ table、阿久根和牛拉麵屋、Pepper Lunch、日常料理、Oh My Box、MOS Burger、麺屋·隠、牧羊少年咖啡館、景樂集團餐廳、古琴雅苑、時代冰室、金記冰室、Amelia、URBAN、The Cheesecake Factory、m.a.x. concepts、Wildfire Pizzabar、香港地及美心MX。

因應新冠肺炎疫情加劇，政府宣布全港食肆於7月29日起全日禁止堂食，只能外賣。多間餐廳轉陣，推出全日外賣自取優惠、外送平台落單優惠等，OUTBACK的全日外賣菜式低至5折起，MOS Burger外賣自取85折等，點擊圖片睇所有優惠詳情 👇👇

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另外，麥當勞逢星期一推出逾$200的電子優惠券。本周精選優惠繼續有「1蚊大汽水」，更有「$10兩個漢堡飽」，識得分開埋單就可以$11解決一餐。點擊圖片睇清15張優惠券及使用條款細則 👇👇

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KFC在星期一至五推出限定優惠，大家很期待的$50有6件雞不再只限幾日，甚至有$45二人餐，點擊圖片睇各優惠詳情 👇👇

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早前有網民因為太愛直接吃花生醬，甚至在網上開po抒發自己感受，直言「啪花生醬真係享受」，引來其他網民的廣泛迴響。相信大家都有過這樣直接放食材入口的童年回憶，點擊睇睇有沒有哪樣你未食過 👇👇

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