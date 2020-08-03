麥當勞包餐$17　吉野家/KFC/牛一/船皇/賞茶$18起｜11間抵食優惠

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飲食優惠何其多？麥當勞$17下午茶、KFC推出$25超值桶飯套餐、吉野家全日供應飯餐$20起。《香港01》飲食記者整理11間餐廳優惠，全部$50以下，而且大部分已經是包主食及飲品的套餐，飽肚之餘分分鐘抵過自己煮。

本文整理的11個優惠，最抵只需$18就有焗飯一份，另外還有各種飯配飲品的套餐，全部$50以下，點擊圖片睇所有優惠詳情 👇👇

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🍟麥當勞全新20張電子優惠券

另外，麥當勞App於8月3日至8月9日推出全新20張電子優惠券，今個星期的精選優惠有抵食下午茶組合，「豬柳蛋漢堡配蘋果批」及「魚柳飽配港式熱奶茶」都只是$17，點擊圖片一次睇清所有優惠及使用細則 👇👇

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仙跡岩和扒王之王真的是不少人的童年回憶，學生時期與朋友去食，抑或夜晚一家人去鋸扒，總有一間你去過！當你以為這些餐廳只能是回憶？錯了！原來本港還有分店，點擊圖片睇睇有哪些「健在」的餐廳 👇👇

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