消委會檢測13款蝦片7款含致癌物　卡樂B、明輝表現點？附評分清單

新冠肺炎第三波疫情肆虐，個個都留家抗疫，零食就一定少不了喇！消委會測試市面13款預先包裝蝦片、蝦條，包括卡樂B、百邦、明輝等出名零食品牌，結果發現全部蝦片、蝦條的致癌物丙烯酰胺含量都沒有超出基準水平！即看看哪些蝦片、蝦條有份！

卡樂B原味蝦條都被抽中做檢測，繼續睇下文睇結果！（網上圖片）

根據消委會資料，「丙烯酰胺」被國際癌症研究機構評為「可能令人類致癌」，進食後會有機會令人致癌，樣本超過含量基準水平每公斤750微克，就爲之超標。

消委會檢測市面13款蝦片、蝦條，其中7款蝦片及蝦條樣本檢出的丙烯酰胺含量，由最低19微克至最高566微克，全部都沒有超標。同時蝦片及蝦條亦是是次預先包裝零食類別中，平均含量最低的類型。

除了「丙烯酰胺」，《香港01》飲記者也整理了薯片的價錢、總脂肪、鈉含量，即刻看看那款最高脂、高鈉！卡樂B蝦條、明輝印尼蝦片都有被抽查！點擊睇總評分及含量👇👇👇

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😨😨😨 同場加映：消委會檢測29款薯片9款致癌物超標 lays卡樂B表現點？附評分清單 😨😨😨

消委會亦測試市面29款預先包裝薯片及薯條樣本，包括卡樂B、lay's、品客薯片等，全部檢出致癌物丙烯酰胺！其中9款薯片的丙烯酰胺含量高於基準水平，含量最高的樣本更超標近2.5倍！想知邊款超標最多，按下圖即睇😨😨

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