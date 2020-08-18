消委會檢測13款蔬菜片致癌物含量　無印紫薯片排第幾？附評分清單

新冠肺炎第三波疫情肆虐，個個都留家抗疫，注重健康人士可能會揀蔬菜片、番薯片等看似較健康的零食！消委會測試市面13款預先包裝番薯片、蔬菜脆片及藜麥片，是次抽查牌子包括鯉魚門紹香園、無印良品、樓上等，只有一款蔬菜脆片沒有驗出致癌物丙烯酰胺！

好多人以為食蔬菜片就一定較健康，其實都一樣含致癌物！（網上圖片）

消委會檢測市面13款蔬菜片、番薯及甘薯片、藜麥片，只有一款蔬菜片「口福不淺台灣蔬菜脆片」沒有檢出致癌物丙烯酰胺。其他樣本的含量，由最低13微克至最高556微克，全部都沒有超標！

除了「丙烯酰胺」，記者也整理了蔬菜脆片、番薯片、藜麥片的價錢、總脂肪、鈉含量，即刻看看那款最高脂、高鈉！只有一款無驗出致癌物！點擊睇蔬菜脆片總評分及含量👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

👇👇👇 點擊睇番薯片總評分及含量👇👇👇

👇👇👇 點擊睇藜麥片總評分及含量👇👇👇

想知有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😨😨😨 同場加映：消委會檢測13款蝦片7款含致癌物 卡樂B、明輝表現點？附評分清單 😨😨😨

除了蔬菜片、番薯片等，消委會也檢測29款蝦片、蝦條，包括卡樂B、明輝印尼蝦片、佳之選等，其中7款含致癌物丙烯酰胺，全部都沒有超出基準水平。！有一款既平價又無致癌物！按下圖即睇😨😨

+ 3 + 2

想知仲有邊幾款有份，立即點擊內文👉👉消委會檢測13款蝦片7款含致癌物 卡樂B、明輝表現點？附評分清單