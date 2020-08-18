消委會檢測12款粟米脆片零食致癌物　Doritos排第幾？附評分清單

消委會測試市面上的粟米脆片零食，如Nachos、芝士粟米圈等等，發現樣本當中含有可致癌物質丙烯酰胺，即刻看看哪一款含量最高！

人生不能少了零食，不過消費者委員會（下稱「消委會」）近日就抽樣測試市面上12款粟米脆片零食的致癌物、總脂肪及鈉含量，並公佈報告，12款零食均被驗出含有致癌物「丙烯酰胺」，即看看哪款含量最高。

芝士圈也是不少人的最愛。（thomastam_90@instagram）

「丙烯酰胺」是一種有廣泛工業用途的物質，被國際癌症研究機構評為「可能令人類致癌」，是次調查中，每公斤粟米零食含量超過700微克就爲之超標。消委會共抽查了12款市面上的粟米香脆零食，當中不乏大家常吃的牌子，如Riska、Doritos、日本Aerial脆片等。

消委會同時為檢測了這十個樣本的脂肪和納含量，並為此兩項數值評分，連同「丙烯酰胺」評分，再計算出總評分。下圖就列出這三項數值數據，以及消委會給予的總評分，總評分最低那款，竟是常見的日本牌子零食！

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+ 9 + 8 + 7

還好是次檢測結果顯示12款粟米脆片零食中的致癌物都合符標準，不過脂肪含量最高的一款（日本Riska芝士圈圈）與最低一款（Brodo有機粟米脆片），脂肪含量相差足足29.2克，大家以後就識揀邊款比較不致肥啦！

😨同場加映：消委會調查市面薯片脂肪及致癌物含量 😨

除以上所講的粟米脆片零食，超市買到的預先包裝薯片也有不少都被驗出「丙烯酰胺」及高脂！即刻睇睇邊款最高脂！

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+ 10 + 9 + 8

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