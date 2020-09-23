「一盅兩件」並非老一輩的習慣，細個不少90後都會跟住長輩去茶樓飲茶、食點心！時光飛逝，好多新式茶樓的點心都「改朝換代」，好多童年回憶點心都開始消失，令人感到唏噓。《香港01》飲食記者整理8款快將消失懷舊點心，8、90後都一定食過！

原來湯浸的灌湯餃並非最正宗！（ig@ waisunkwong）

童年時代，跟著長輩去茶樓飲茶食點心，你最愛食邊一款呢？記者小時候就好鍾意食椰絲啫喱糖，不過講到尾其實只是喜歡玩那一把小紙傘。現在已經好少茶樓仲有得買喇！有一款包點同臘腸卷是朋友！按下圖即睇😋😋

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😍😍 同場加映：讓人懷念9大快將消失懷舊點心 8、90後有回憶 小朋友最愛蛋散！ 😍😍

近年傳統港式點心慢慢變得不常見，令人惋惜，包括幾款細個好鍾意食的炸物，好似小朋友好鍾意食的蛋散、炸芋頭角變得好少見！想知邊款蒸的甜點心幾乎絕跡？按下圖即睇👇👇

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