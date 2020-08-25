近日有網民在facebook群組發帖稱，於連鎖壽司店爭鮮買到的蝦壽司，竟然在黑暗中發出詭異藍色熒光，引起網民熱議！爭鮮回應稱非常關注事件，並嘗試聯絡事主了解，強調即時檢查現有食材及抽樣化驗，確保食材狀況正常。

買到「藍光壽司」的網民將相片上載到Facebook群組「食在元朗」，引來不少網民熱議。圖中可見一盒在爭鮮買的高級海鮮特盛，在黑暗環境下，竟然有兩隻蝦壽司發出詭異的藍色熒光！

有網民上載發光蝦壽司的相片！（Facebook群組「食在元朗」截圖）

《香港01》飲食頻道記者向事主了解事件經過，又向香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）查詢可能成因，即睇事主及K Kwong回應 👇👇👇

+ 2

👇👇👇 爭鮮有「藍光壽司」，引起網民熱烈討論 👇👇👇

早於上個月，泰國亦有發生類似事件，有泰國網民發現自己買的壽司蝦在夜裏散發出藍光，但在光線充足的情況下，壽司卻未出現任何異狀，該名網民見狀嚇到不敢吃！朱拉隆功大學科學系生物學乍薩達（Jetsada Denduangboraphan）副教授關注事件並發文。

乍薩達副教授表示，食材會發光的原因要等醫學科等相關部門進行檢查後才得知，但食品控制部和藥物管理局曾指出食材會發光主要有三個原因：第一可能是受到熒光素細菌污染，第二是蝦在被捕捉前曾吃下浮游生物或在水中發光的細菌，第三就是食物在製作過程中添加了含磷成分的化學物質。

乍薩達建議民眾不要吃下這些不尋常的食物，因為可能會危害健康，出現腹瀉、食物中毒等症狀。

泰國網民遇過類似壽司發光事件。（Facebook / @OhlSeebyAjarnJess）

想知有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍😍 同場加映：網民熱數10款壽司推測社會地位 😍😍😍

用壽司判斷一個人的社會地位？有網民就用不同壽司判斷一個人的地位，食海膽壽司就被指是自以為有taste的人士！鍾意食玉子壽司似小朋友？按下圖即睇你又中唔中👇👇

+ 2

想知仲有咩壽司有份，立即點擊內文👉👉食平價壽司遭女友人寸老公賺得少 網民熱數10款壽司推測社會地位