政府宣布周五（11日）開始將放寬限聚令至4人，食肆亦放寬至最多4人一枱，最啱一家人或約埋朋友一齊圍爐「烚吓烚吓」！近年台式火鍋大熱，《香港01》飲食頻道記者精選了九龍5間台式邊爐，包括牛大人、犇殿、鼎王、老鍋和寬巷子，最平$60就食到！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，價格未包括加一服務費）

【1】牛大人 —— 88折任食鴨血、海鮮、花膠

這間人氣台式火鍋放題店最近登陸尖沙咀，推出新張開幕88折優惠。餐廳提供10款火鍋湯底，包括麻辣鍋、酸菜鍋、鳳梨雞鍋等，當中牛乳起司鍋更是尖沙咀店限定。

餐廳供應多種台灣直送美食，例如鴨血、澎湖花枝漿、屏東水蓮菜、手打旗魚漿，亦可以任飲多款自家製冷泡茶！最近更推出午市一人鍋套餐，即使比較細食的朋友亦可以品嚐牛大人的美味。

😋😋😋 按圖即睇10款火鍋湯底、火鍋配料及各套餐收費 😋😋😋

+ 4 + 4 + 4

牛大人 地址：尖沙咀加拿芬廣場2樓全層﻿ 電話：3953 9350﻿ 營業時間：星期一至日11:30 - 16:00，17:00 - 22:00（最後落單時間 21:30）

【2】犇殿 古早味台灣火鍋 —— 8折食高質和牛

德福廣場最近新開的「犇殿」，共提供8種湯底，包括麻辣鍋、酸菜白肉鍋、沙茶鍋、桃膠土雞美人鍋等，有4種牛肉套餐選擇，最靚是澳洲M7和牛！火鍋為任食形式，有多種配料，例如海鮮、鴨血、蜂巢豆腐、澎湖墨魚滑、手工蛋餃等，當中不少都是台灣直送。

😋😋😋其中一個套餐更送包括鮑魚的海鮮拼盤，按圖即睇各套餐收費😋😋😋

犇殿 古早味台灣火鍋 地址：九龍灣德福廣場1期F1號舖 電話：2311 2929 營業時間：星期一至日12:00 - 16:00，17:00 - 22:00

【3】鼎王 —— 台灣過江龍任食鴨血、豆腐

和港人遊台必食的「無老鍋」同屬一個集團的「鼎王」，早前在尖沙咀開設全球首間海外分店時，掀起一股熱潮，一位難求。湯底有麻辣鍋和酸菜白肉鍋兩種，因此很多人都會直接叫鴛鴦鍋。

麻辣鍋可以自選大中小3種不同辣度，更可以任食鴨血豆腐、酸菜！餐廳提供多種火鍋配料，包括日本A4和牛、日本黑豚肩肉、牛骨濃汁牛丸、蟹滑膏、日本廣島蠔等。

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鼎王 地址：尖沙咀金巴利道26號地下5號舖 電話：26698896 營業時間：星期一至日 11:00 - 22:00

【4】老鍋 —— 原隻烏雞熬製美人鍋

「老鍋」算是在香港比較早期的台式火鍋店，位置便利，出地鐵站行幾步就到。餐廳提供4款湯底，包括麻辣鍋、酸菜白肉鍋、美人鍋和養生鍋，當中美人鍋使用原隻烏雞熬製，並加入桃膠，夠晒養顏美容！

餐廳供應多種火鍋配料，包括蜂巢豆腐、黑毛豬梅肉、花雕醉雞件、手切安格斯牛小排、鴨血、鹹蛋黃豬肉丸、寬粉條等。

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老鍋 地址：尖沙咀金馬倫道2-4號利達行4樓 電話：2368 4277 營業時間：星期一至五16:00 - 22:00，星期六、日12:00 - 22:00

【5】寬巷子 —— 人氣台灣過江龍

火鍋店是台灣過江龍，選址尖沙咀海港城開設首間海外分店，擁有落地玻璃飽覽維港海景。每項食材都猶如藝術品一樣，非常精美，未食先有視覺享受，最受歡迎是玫瑰造型的松阪豬肉。

餐廳提供7種湯底，包括人參花膠養生鍋、醉雞鍋、姬松茸茶樹菇湯、麻辣鍋等，亦有多種高質牛肉，包括日本和牛、牛胸油、澳洲和牛，更有溫體牛！

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寬巷子 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖 電話：3188 2840 營業時間：星期一至日11:00 - 22:00

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🍔同場加映：全港20間高質爆汁漢堡🍔

除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

🍔🍔🍔 按圖即睇網民推薦的爆汁Burger口味、價錢，以及兩間分店的餐點 🍔🍔🍔

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嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

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