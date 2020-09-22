終於要復課！經歷接近一年的網上學習，全港中小學將於9月23日起分階段復課。不過剛剛煩完買書，又要面對訂飯的煩惱。試過在學校訂飯，都明白飯盒絕對是劣食，飯餸有怪味原來未算離譜，有網民更坦言「當年食到喊」，真的聞者傷心。本文整理網民熱數的學校訂飯7大回憶，你有有沒有經歷過？

午膳的飯盒，絕對是大家中小學的一大回憶。一間比一間難食的飯盒供應商，還有小學被逼一定要食完飯盒再讓老師檢查，都成為了不少人的童年陰影。點擊圖片睇訂過飯的你一定有過的7大回憶 👇👇

+ 6 + 6 + 6

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🥵🥵🥵 同場加映：氣炸鍋上癮後7大錯覺 個個變身做廚神 阿媽偷懶乜都氣炸 🥵🥵🥵

有媽媽的飯盒真的很幸福，不過如果媽媽偷懶，什麼都氣炸的話就……家裡有了氣炸鍋之後，你的生活有沒有什麼改變？點擊圖片睇睇有氣炸鍋後的7大錯覺 👇👇

以為自己是廚神？錯了，你只是……立即點擊睇全文 👉👉氣炸鍋上癮後7大錯覺 個個變身做廚神 阿媽偷懶乜都氣炸