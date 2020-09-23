DONKI旺角限定店今開幕　必買日本水果及中秋禮盒　一招即減$20

一直有傳驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）將要在多區開幕，全新期間限定店今日（23日）在旺角THE FOREST開幕，即日起至10月6日為期兩星期。

DONKI一直有傳將會在中環、小西灣藍灣半島及將軍澳開幕，但在更多分店開幕前竟先進駐旺角THE FOREST。DONKI在官方Facebook公佈限定店消息，透露將會有超人氣商品，以及日本時令水果及禮盒，適合中秋節送禮或自用。

DONKI公佈了旺角限定店營業的消息！（DON DON DONKI Hong Kong Facebook截圖）

另外，即日起至2021年2月15日，憑香港發行的JCB卡於DONKI單一消費簽賬滿港幣$200或以上即享$20折扣優惠。

DON DON DONKI旺角期間限定店 @THE FOREST 地址：香港九龍旺角奶路臣街17號1/F中庭 營業日期：2020年9月23日至10月6日 營業時間：早上10時30分至晚上9時

旺角限定店今日開幕，但如果未有機會去，不妨先看看資深廚師和網民推介的DONKI必買清單，全部可以在荃灣海之戀分店買到，之後看看在旺角限定店會否撿到寶 👇👇

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