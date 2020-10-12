日本的沾麵是拉麵的另一種食法，受歡迎程度不比湯拉麵低。位於尖沙咀的「鶴亀」因為無力負擔租金，加上食物成本上升，將於11月結業，網民紛紛表示可惜，要趁結業前再去光顧。除了「鶴亀」外，香港亦有不少高質沾麵，《香港01》飲食頻道記者精選了網民推介的另外4間高質沾麵，包括麵屋福、泓一拉麵、拉麵jo和一生懸麵。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】鶴亀 —— 足料黑松露慢煮安格斯牛沾麵

這間本地拉麵店有多種特色沾麵，感覺最豪華是黑松露慢煮安格斯牛沾麵，安格斯牛肉用火槍炙燒，口感軟嫩，而且足足有五塊，非常足料！網民大讚豚骨湯底加入黑松露後味道香濃，但黑松露香卻不會太搶戲。

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鶴亀 地址：尖沙咀漢口道19-21號漢宜大廈地下L號舖 營業時間：星期一至四11:00 - 22:00，星期五至六11:00 - 23:00

【2】麵屋福 —— 鮮甜魚介豚骨沾麵

小店位於荃灣廣場附近，只專注賣3款沾麵，當中最受歡迎的是「魚介豚骨沾麵」，每日賣出150碗。記者都食過幾次，覺得湯汁味道鮮甜，加入魚介粉和芝麻後更加香濃，而且不會過鹹。麵條方面，口感煙韌彈牙，而且幾掛湯，加上價錢合理，CP值頗高。

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麵屋福 地址：荃灣享成街18號地舖 營業時間：星期一至日11:30 - 15:00，17:00 - 21:30

【3】泓一拉麵 —— 特製扁身沾麵

小店的食材比其他店舖特別，叉燒使用真空低溫烹調方式製作，呈漂亮的嫩粉紅色。扁身麵條亦是自家製造，顏色較啡，網民形容咬下去充滿麥香，口感非常煙韌。網民推薦豚骨海老沾麵，湯底蝦味重，雖然味道濃郁，但不膩口。

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泓一拉麵 地址：紅磡德民街29號德民大廈地下F4號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 15:00，18:00 - 21:30

【4】一生懸麵 —— 必試櫻花蝦沾麵

小店很受網民歡迎，門外經常大排長龍。最有人氣的一款沾麵是「櫻花蝦沾麵」，櫻花蝦份量超多，因此湯底蝦味香濃，不過比較可惜的是質感偏稀，影響麵條掛湯的份量。叉燒有兩至三塊，網民大讚肥瘦適中，經過炙燒，油脂部位入口即融，十分香口。

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一生懸麵 【旺角分店】 地址：旺角通菜街73號地下 營業時間：星期一至日12:00 - 15:00，18:00 - 22:00 【牛頭角分店】 地址：牛頭角牛頭角道3號得寶商場地下121號舖 營業時間：星期一至日10:00 - 22:00

【5】拉麵jo —— 連續7年獲米芝蓮推介

Ramen Jo連續七年獲得米芝蓮必比登推介，可見實力之強。網民最推薦的是「特製沾麵」，熱湯汁用石鍋盛著，保持溫度。豚骨湯底加入木魚熬製而成，網民大讚味道鮮甜，不會過鹹。叉燒亦非常高質，油脂和豬肉交錯，網民表示吃下去入口即融。

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拉麵jo 【銅鑼灣店】 地址：銅鑼灣加路連山道3號地舖 營業時間：星期一至五12:00 - 14:30，18:00 - 22:00，星期六至日12:00 - 22:00 【元朗店】 地址：元朗元龍街9號形點一期1樓1072號舖 營業時間：星期一至日11:30 - 22:00 【尖沙咀店】 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1030號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 21:30

🍔同場加映：全港20間高質爆汁漢堡🍔

除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

🍔🍔🍔 按圖即睇網民推薦的爆汁Burger口味、價錢，以及兩間分店的餐點 🍔🍔🍔

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