蒙嘉慧日前帶老公鄭伊健食牛腩麵慶生，原來這間位於筲箕灣的馳名粉麵店是他們夫婦的愛店！《香港01》飲食記者整理筲箕灣東大街4間粉麵店，包括兩間馳名魚蛋粉「安利魚蛋粉麵」及「王林記潮州魚蛋粉麵」、潮式粉麵「潮陣」，主打滷水車仔麵「長洲Day仔麵」。

蒙嘉慧帶老公鄭伊健食牛腩麵慶祝53歲生日，sweet到暈！（ig@ yoyomungofficial）

【1】發哥、鄭伊健夫婦最愛魚蛋粉@安利魚蛋粉麵

日前蒙嘉慧同老公鄭伊健慶生，揀了這間50年歷史的明星食店！「安利」是區內名店，當年只是天后古廟旁的街邊檔口，後來搬入東大街鋪位。「安利」堅持每日手打魚蛋魚片，更加用上門鱔、䱛魚打成。魚蛋更加鮮味、彈牙。按下圖即睇招牌切腩魚片撈粗、鮮油奶多有幾正👇👇

安利魚蛋粉麵 地址：筲箕灣筲箕灣東大街22號 電話：2513 8398

【2】招牌切腩撈粗、自創香蔥魚蛋@王林記潮州魚蛋粉麵

一街之內有兩間粉麵名店！王林記是做魚蛋批發起家，擁有自家打魚蛋工場，魚蛋用門鱔、䱛魚、九棍打成，絕無溝粉，因此魚味香濃，更自創獨有的香蔥魚蛋。招牌牛腩都是人氣之選，藝人衛詩雅都在自家的YouTube頻道介紹過！除了魚蛋、切腩出名外，仲有一樣名物是必食👇👇

王林記潮州魚蛋粉麵 地址：筲箕灣筲箕灣東大街10號東寶大廈地下A號舖 電話：2886 0068

【3】滷水墨魚車仔麵@長洲Day仔麵

東大街車仔麵選擇向來好少，這間街尾車仔麵開業不久。以長洲做店名有甚麼意思？原來多年前兩名年輕店主在長洲開過同名小食店，今次捲土重來。店內的招牌有炸豬扒、炸雲吞，車仔麵餸主打自家滷水墨魚、白灼墨魚頭。車仔麵有得廚師發辦？按下圖即睇👇👇

長洲Day仔麵 地址：筲箕灣筲箕灣東大街4-10號東寶大廈地下3A號舖 電話：6086 8996

【4】牛魔王必去潮州麵店＠潮陣

牛魔王們必試這一間潮州粉麵店！招牌牛魔王撈麵有齊牛爽腩、牛丸、牛筋、牛肚，一次過滿足晒4個願望。咖喱牛爽腩飯適合胃口大的朋友，唔會太辣，仲可以免費加底。按下圖即睇有必食👇👇

潮陣 地址：筲箕灣筲箕灣東大街59-99號東威大廈地下11號舖 電話：2673 0738

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新開波希米亞風餐廳 @Boholic

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