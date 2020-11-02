雞煲｜旺角4間高CP值雞煲火鍋放題　最平$118任食2小時重慶辣雞

踏入秋季，天氣轉涼，又到圍住食雞煲的時候了！香港有不少雞煲店，最抵食都是任食任飲。《香港01》飲食記者精選旺角4間平價雞煲放題，有間可以試鴨煲，最平$118免加一！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準） *部分價格未包括加一服務費

【1】90分鐘任飲任食花膠雞煲、安格斯牛@火水爐冰室火鍋

70年代懷舊戲院主題冰室兼火鍋店，門口大紅霓虹燈牌非常有派頭，食雞煲仲可以打卡。餐廳提供多款雞煲火鍋，包括招牌麻辣花膠雞煲、花生沙爹花膠鍋等，套餐仲包括任食頂級牛小排、極上安格斯牛等，火鍋配料、蔬菜、飲品都是任食任飲。想知雞煲火鍋價錢、折扣，按下圖即睇🥘👇👇

火水爐冰室火鍋 地址：旺角煙廠街33號朗廷軒1樓 電話：26631087

【2】$198任食120分鐘雞煲、海鮮拼盤@新南苑私房菜火鍋鷄煲

旺角華僑商業中心的新南苑，主打任食雞煲火鍋，晚市任食套餐仲有海鮮拼盤，火鍋湯底有6款，四川麻辣、蟹鍋花甲、花膠蟲草花湯底等。火鍋配料有40多種，例如安格斯牛小排、美國肥牛、鮑魚等，性價比高！想知4個任食套餐價錢、詳情，按下圖即睇邊個套餐最抵🥘👇👇

新南苑私房菜火鍋鷄煲 (華僑商業中心) 地址：旺角彌敦道678號華僑商業中心3樓 電話：2877 3690/9311 8877

【3】$198任食2.5小時雞煲或鴨煲@二鍋頭

旺角地鐵站附近的二鍋頭，主打任食雞煲、鴨煲火鍋， 主角是惹味辣雞煲，上枱後職員會幫手將雞件炒勻至入味，微焦的雞肉看上去更有食欲。火鍋方面，餐廳提供新鮮海鮮如帆立貝、海蜆、肥牛、黑豚肉等，雪糕雪條、飲品都是任食任飲。按下圖即睇價錢、有咩配料👇👇

二鍋頭 地址：旺角西洋菜南街138號福苑2樓 電話：3841 7178

【4】最平$118任食、80款火鍋配料@至尊重慶雞煲

重口味、嚐辣人士必試！這間雞煲店主打即煮重慶雞煲，擔心太辣可以揀BB辣，唔會太麻、容易入口，雞肉夠滑，份量夠足料。火鍋方面有80款配料，包括肥牛、花膠、魚片頭等，仲可以任飲啤酒、任食甜品、雪糕。按下圖即睇哪個時段食雞煲最抵食👇👇

至尊重慶雞煲 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場16樓 電話：2148 2628

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😍😍😍 同場加映：煲仔飯6間特色推介 榮記$68煲仔沙爹牛麵 必試自煉豬油撈飯 😍😍😍

天氣凍仲可以約朋友一齊食煲仔飯暖胃！現在的煲仔飯店主打fusion特色煲仔菜，你想像不到的鰻魚煲仔飯有，港女最愛的芝士拉絲午餐肉飯都有，亦有沙爹牛肉煲仔麵，非常創新。有款更有火焰效果！按下圖即睇👇👇😋

街市隱世創新炭燒煲仔飯@紹華小廚

筲箕灣街坊名店紹華小廚，主打炭燒煲仔飯，荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式。睇落似芋泥雪糕球的荔茸肉碎煲仔飯，兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！按下圖即睇牛頸脊飯有幾特別😋👇👇

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