秋風起蟹肥美，又到食時令大閘蟹的季節，愛蟹之人揀大閘蟹放題就最抵食，挑戰限時內盡情食至「回本」。《香港01》飲食記者精選4間任食大閘蟹，包括泰、日式放題「瀛豐」、中式粵菜「金兜記海鮮菜館」等。

【1】爆膏大閘蟹可升級加生蠔@瀛豐放題料理專門店

這間泰、日式料理放題食店的大閘蟹以爆膏出名，今年推出兩小時任食大閘蟹，大閘蟹是江蘇產公蟹，重3兩至3兩半，膏香肉多。大閘蟹每次可以任點，食完即刻可加單，建議每次點3隻，以免大閘蟹變涼。加錢升級仲有得食生蠔、海膽？按下圖即睇價錢、詳情🦀👇👇

+ 3 + 3 + 3

瀛豐放題料理專門店 地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓 詳情／訂座：2891 6928／9690 1733（WhatsApp）

【2】任食兩小時蟹宴套餐包花膠@金兜記海鮮菜館

這間主打中菜小炒的金兜記，今年10月再度推出「任食大閘蟹宴 」，大閘蟹宴必須2位或以上惠顧，套餐包4款中菜，如貴價的燉花膠、蝦球及乳鴿，附上一客薑茶驅寒，不過想添薑茶就要加$30。今次任食大閘蟹是日本蟹，重量約3兩半至4兩的蟹公，任食時間兩小時。按下圖即睇價錢、有甚麼中菜提供👇👇

+ 2 + 2 + 2

金兜記海鮮菜館 地址：灣仔灣仔道3號尚翹峰第二&三座A2舖及1樓 電話：3907 0878

【3】75分鐘任食大閘蟹、蟹粉菜式@上海新大眾大閘蟹專門店

每年大閘蟹季節，上海新大眾都會推出大閘蟹任食放題，不同大小的大閘蟹價錢不一。放題供應期由即日至2020年12月10日，任食時間75分鐘，可以無限追加大閘蟹、蟹粉前菜，如有蟹粉水餃、大閘蟹粥等。按下圖即睇任食價錢、有邊款蟹粉菜式🦀👇👇

上海新大眾大閘蟹專門店 地址：黃大仙飛鳳街46號地舖 電話：訂座熱線 2614 3221 / 2419 1208 whatsapp訂座 9567 3964 / 9017 0324

【4】100分鐘任食大閘蟹、鮑魚、燕窩@盈彩飲食集團

盈彩飲食集團旗下四間酒樓推出大閘蟹放題，除了大閘蟹外，還可以任食另外7款矜貴中菜，如蟹肉燕窩、南非鮑魚。放題供應期由即日至2020年12月20日，任食時間100分鐘，不過每次只能續點一隻大閘蟹。按下圖即睇四間酒樓有份、價錢、供應時段🦀👇👇

盈彩海鮮火鍋酒家（葵涌） 地址：葵涌邨上角街葵涌商場 207 號 電話：3188 3888

盈翠軒粵菜（九龍） 地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城第五座平台樓層 1-3 號舖 電話：3709 2288

彩翠軒酒家（九龍） 地址：大角咀櫸樹街 88-90 號奧柏御峯 1/F 電話：3706 8893

彩翠軒酒家（九龍城店） 地址：九龍城東頭邨安東樓地下 1 號 電話：2718 8880

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摩洛哥、土耳其風的樓上酒吧，燈光昏暗，整體裝潢、佈置都充滿異國風情，包括彩色圖騰毛毯、彩色馬賽克玻璃燈、復古圖騰窗花、竹製搖籃吊椅，連茶具都是民族風，完全一秒飛到摩洛哥、土耳其！酒吧仍在試業中，想知如何訂位、注意事項及貼士？按下圖即睇😋👇