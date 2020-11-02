大角咀台灣菜「那個」最近成為區內人氣小店，主打台式滷排骨、鹽酥排骨等。其實港九新界都有不少人氣炸豬扒店，包括樂壇灣仔新景園咖喱豬扒、大埔熟食中心的東記豬扒麵、西環老字號金祥排骨麵。

【1】大件夾抵食台式滷排骨@「那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙」

超人氣炸排骨！大角咀一間人氣台灣菜「那個」，主打超大件炸排骨、鹽酥排骨便當。記者親身實試大過你塊面的台式滷排骨，重點是即使放了半小時，排骨外皮仍然非常香脆！按下圖即睇價錢、記者詳細推介😍👇👇

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那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ 地址：大角咀埃華街116-118號地下8A號舖 電話：2791 1077

【2】「灣仔名物」咖喱炸豬扒@新景園咖喱小廚

樂壇「校長」譚詠麟是粉絲的灣仔名店新景園，其即叫即製炸豬扒飯出名大份，咖喱汁同豬扒分開上枱，咖喱汁的香料味極濃，豬扒偏厚身，但炸漿好薄、夠脆身，咬下去豬扒仲滲出肉汁，不會太乾柴。想知價錢、豬扒有幾大件？按下圖即睇👇👇

新景園咖喱小廚 地址：灣仔春園街20號地舖 電話：2574 9172

【3】大埔熟食中心人氣豬扒麵@東記上海麵

街市美食多，「大埔名物」豬扒麵就隱藏在大埔熟食中心。招牌炸豬排麵最受歡迎，即叫即點的炸豬排同樣大過塊面，豬扒外皮夠脆、炸漿薄身不會食到一口粉。豬扒肉肥瘦適中，不會乾柴！想知仲有甚麼必食？按下圖即睇😋👇👇

東記上海麵 地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓 電話：從缺

【4】性價比高西環老字號排骨麵@金祥排骨麵

西環老字號粉麵店，金祥排骨麵招牌菜膽雲吞排骨麵，酥炸排骨同麵分開上，自家醃製的炸排骨並非以大件取勝，不過炸皮香脆、不會太厚，仲有三大粒菜肉雲吞，一定食得飽。仲有兩款人氣小食一定要點！按下圖即睇😍👇👇

金祥排骨麵 地點：西環西營盤德輔道西316號地下C舖 電話：2857 6738

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😋😋 同場加映：煲仔飯全港人氣Top 10 實試元朗凱逸白鱔煲仔飯 金黃飯焦超香脆 😋😋

天氣轉涼，又到食煲仔飯的時間。除了油麻地廟街的煲仔飯出色，港九新界仲有不少高質煲仔飯。記者實試元朗人氣煲仔飯，招牌白鱔煲仔飯、臘味煲仔飯，竟然有大片療癒的金黃色飯焦！有兩間主打創意煲仔飯、用料矜貴！按下圖即睇全港Top10煲仔飯推介👇👇

香脆金黃色飯焦有驚喜@凱逸餐室

元朗一間港式茶記的煲仔飯好有人氣，記者親身實試有幾正！這間茶記主打傳統港式煲仔飯，白鱔、排骨、臘味、滑雞及田雞都有，價錢由$68至$98不等，仲送例湯。煲仔飯即叫即製，記者大約等了30分鐘，大片金黃色飯焦好療癒！職員教路點樣食煲仔飯先最好味，按下圖即睇👇👇

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