尖沙咀美麗華廣場Mira Place的快閃網購現金券優惠，無論服裝零售店如UNIQLO、無印良品、驚安之殿堂、adidas，甚或餐廳如米芝蓮餐盤推介食店國金軒都用得！

現金券買一送一，只要跟隨本文的搶購貼士去買，更可自製折上折優惠，有機會以低過半價買走心頭好。 （下列活動以發稿日為準，最終安排視乎個別商場而定。）

尖沙咀Mira Place由10月23日至11月8日推出「限時快閃秋季奬賞」，只要在活動期間於商場網上商店購買「商場現金券」，就贈送同等金額的「自選商戶現金券」，例如購買$100「商場現金券」，即送$100「自選商戶現金券」，用來買物變相半價！

留意「商場現金券」和「自選商戶現金券」2種券的使用方式有所不同，「商場現金券」幾乎全場用得，在超過70間指定商店可當錢使，如Don Don Donki、無印良品、NIKE KICKS LOUNGE、商務印書館、國金軒、Pizza Maru等等。

而送贈的「自選商戶現金券」由個別品牌發出，只有6間可選，其中竟然有UNIQLO、GU等選項，實用度非常高！👇👇👇按圖看搶購攻略和7大貼士！「自選現金券」有邊間揀？👇👇👇

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自製折上折優惠推介

現金券沒有規定購買正價貨才用得，所以如果在店舖有特價推廣時使用，便可以自製折上折大優惠！👇👇👇按圖看邊間有抵買抵食promotion👇👇👇

【Mira Place Flash Sale快閃回贈大激賞】

購買網站Mira e-shop：

https://www.miraplace.com.hk/tc/news/mira-e-shop-flash-sale/

優惠時間：10月23日上午10時起至11月8日（售完即止）

🌅同場加映：尖沙咀賞日落地點推介🌅

尖沙咀買得累，不妨去海傍欣賞一下日落，放鬆身心！👇👇👇按圖看九龍7個欣賞夕陽地點推介👇👇👇

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