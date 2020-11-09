向來美食多的大埔熟食中心今年2月進行裝修，至7月底再次重開，惟重開時遇上新冠肺炎疫情爆發加上政府推出防疫措施及限聚令，影響生意。《香港01》飲食記者11月30日到訪大埔熟食中心，實試熟食中心4間人氣食店，包括大埔名物豬扒麵、西多士、客家糍粑，以及老字號茶檔，食勻晒都不用100元！

記者於早上11時到達大埔街市及熟食中心，熟食中心位於街市2樓，當時現場不少食店已經坐滿食客，非常誇張。記者逐一前往4間人氣食店，分別是36年老字號林記點心、東記上海麵、主打客家糍粑的滑嘟嘟，以及出名西多士的50年老店李記，食勻4間鋪招牌菜都不用100元，非常抵食！按下圖即睇熟食中心環境及前往路線👇👇

36年老字號林記點心梁老闆向記者透露，疫情期間生意額少了百分之五十，堂食座位四人枱被封了兩個座位。梁老闆坦言，疫情到現在食店生意額大受影響，「叫做生存到、不用蝕住做」。老闆更指出，由7月份重開後至今都沒有加價，加價是按每年的通脹比例計算，當年豬瘟60蚊一斤豬肉，「條數為唔到皮（先會加價）」。

【1】36年老字號點心茶檔主打即包點心@林記點心

開業36年的林記主要做早午市生意，不少食客去飲早茶、與朋友吹水，歎一盅兩件，其中招牌菜是紙包排骨飯、干蒸牛肉、蝦餃燒賣等，幾乎一人一籠點心。紙包排骨飯更是僅此這裏有得食，老闆更透露好食秘訣！最平一籠點心只售$10？按下圖即睇仲有邊款抵食🤩👇👇

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林記點心 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS08-09舖 電話：從缺

【2】招牌皮薄爆餡客家糍粑@滑嘟嘟

滑嘟嘟原本是廣福道人氣糯米糍小店，但在2019年因租金高昂而結業，後來在熟食中心重開，深受街坊歡迎。招牌即包客家糍粑（即糯米糍）只有芝麻花生餡，外皮薄、芝麻花生餡超足料，一口咬下去即爆餡，仲有一款自家磨傳統中式甜品。有網民話下午1時半糯米糍已經沽清，按下圖即睇糯米糍有幾爆餡🤩👇👇

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滑嘟嘟 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖 電話：9172 9433

【3】「大埔名物」招牌炸雞翼豬扒麵@東記上海麵

「大埔名物」東記上海麵人頭湧湧，記者大約在1時到達東記，大約等5分鐘先有位坐，落單後仲要再等20分鐘先上菜，需要好有耐性。不少熟客都大讚豬扒夠厚身、外皮香脆，記者實試雙拼雞翼豬扒上海麵，豬扒不出所料非常大件，外皮香脆但炸粉不多，雞翼的肉質鮮嫩、有肉汁。按下圖即睇價錢、記者誠實食評🤩👇👇

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東記上海麵 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CSF27舖 電話：從缺

【4】招牌1吋厚西多士@李記咖啡奶茶

最後一間是出名西多士的李記咖啡奶茶，負責人李小姐透露生意一般，因為政府將座位封了一半，直言「有生意但無位畀人坐」，不過她坦言「啲人等得耐就會走」。她指店鋪裝修前後都沒有加價，西多士一直都賣$18，比起其他舖頭平少少。

逾50年歷史的李記咖啡奶茶主打西多士、烘底菠蘿蛋牛，連上水街坊都前來捧場。記者實試招牌西多士，西多士有成吋厚，入口軟身，加上牛油，可以自選糖漿或者煉奶，最特別的是裏面無花生醬。按下圖即睇價錢及記者誠實食評🤩👇👇

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李記咖啡奶茶 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS33舖 電話：從缺

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性價比高西環老字號排骨麵@金祥排骨麵

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