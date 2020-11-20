深水埗近年有不少文青cafe進駐，大南街更加成為文青集中地！《香港01》飲食記者精選深水埗4間話題文青咖啡店，大部分都走日系清新風，包括兩間寵物友善餐廳Kokoni Coffee、習作，亦有日系工業風cafe nomad.iza，以及新開蚊型咖啡店Will's Coffee。

【1】日式寵物友善cafe爆餡吐司@Kokoni Coffee

基隆街日系咖啡店「Kokoni Coffee」，店內外的裝修運用淺木、純白及水泥灰色，樓底非常高，空間感十足。「Kokoni Coffee」是寵物友善咖啡店，除了提供寵物玩樂區域外，還提供狗狗餐單。招牌爆餡吐司用紙盒裝起最「IGable」，鰻魚eggdrop、牛肉eggdrop最有人氣！點下圖即睇環境、美食、咖啡推介☕👇👇

Kokoni Coffee 地址：深水埗基隆街156號地舖 電話：從缺

【2】無印風木系cafe特設榻榻米@習作

無印風日系cafe「習作」以木系色調為主，主打日本家庭式料理、手作bagel等，招牌定食包括米飯、沙律及水果，必須加配兩款自選主菜，例如鹽燒三文魚、味噌天婦羅等。最特別就是設有日式榻榻米座位，方便主人帶寵物一起打卡！想知哪一個打卡位最有文青feel？按下圖即睇😎👇👇

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習作 zapjok 地址：深水埗長沙灣道66號地舖 電話：從缺

【3】日系工業風兩層cafe@nomad.iza

由舊唐樓改建而成的兩層咖啡店「NOMAD」，裝修以黑色、灰色為主，貫徹日系工業個性風路線。一入門口就見到一條水泥灰色樓梯，即可就影相打卡！招牌原條鰻魚漢堡配青檸鹽薯條、日式吉列豬扒三文治非常足料，而且套餐加$20就包一杯咖啡，尚算抵食。原來NOMAD是咖啡店兼居酒屋！按下圖即睇環境、美食推介☕👇👇

nomad.iza 地址：深水埗白楊街32號地舖 電話：6608 6697

【4】新開蚊型文青cafe@Will's Coffee

大埔道小型咖啡店「Will's Coffee」裝修簡約，以淺灰色為主，店內環境較狹窄，只有數個吧枱位。淺灰色牆身掛上清新感十足的畫作、桌面放上乾花花瓶都增添文藝氣息。「Will's Coffee」主打牛角包、bagel、全日早餐等，其中紅菜頭口味最受歡迎，最平一款bagel售$26。按下圖即睇美食推介、價錢🥯👇👇

Will's Coffee 地址：深水埗大埔道75號威信大廈地下2號舖 電話：5403 9751

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😍😍😍 同場加映：中環5間話題Cafe 日系Between露台打卡 MONO Lab必試手工bagel 😍😍😍

最近中環新開不少話題cafe，文青們最愛的大館亦新開一間3,000呎咖啡店，更有冠軍咖啡師主理。咖啡店環境開揚，空間感十足，室外位置仲睇到大館環境、附近街景，就想身處外國！點下圖即睇最靚打卡位😍👇👇

大館日系簡約風cafe@Between

大館新開一間日系簡約風cafe，裝修以木系、純白色為主，流線型原木製座位極具設計感，簡約又不單調！Between環境寬敞，設有室外座位，不但可以飽覽大館及附近街景，而且可以無限打卡，chill爆。咖啡店主打手沖咖啡、「IGable」的芝麻椰子奶、水果三文治等輕食，有種身處日本咖啡店的錯覺！點圖即睇勁靚環境、美食📸👇👇

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