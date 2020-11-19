香港郵政將於明年（2021年）4月發行「香港懷舊小食」1套6款特別郵票，但郵票設計公開即引起網民熱話！除了因為見到都餓，更因實在有太多滄海遺珠無法加到郵票之中，令網民大嘆：「點可能冇燒賣㗎！」

香港郵政公佈了2021郵品訂購服務最新消息，將於明年上半年每月發行一套共6套特別郵票，有生肖主題、龍獅文化、香港愛護動物協會百週年郵票等，但最矚目的就有4月登場的「香港懷舊小食」郵票，將於明年4月22日發行，即日起至2021年3月11日都可在網上訂購。

一套6款香港懷舊小食郵票，連$10郵票小型張，就包含魚蛋、糖蔥餅、煎釀三寶、菠蘿油、滷水串、花生糖及腸粉等7款小食，讓人望見都餓！不過不少網民就投訴有魚蛋無燒賣？點擊圖片放大睇「香港懷舊小食」郵票設計及網民留言 👇👇

+ 8 + 8 + 8

香港懷舊小食多不勝數，確有太多滄海遺珠無法包括在內，甚至有人覺得小食之外可以出一個香港飲品系列，包括奶茶、鴛鴦、檸樂薑等，點擊圖片睇睇網民熱數要包含在內的香港小食 👇👇

+ 17 + 17 + 17

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍😍 同場加映：熱數9種喧賓奪主醬汁 麥樂雞必蘸甜酸醬 網民：無醬等同無靈魂 😍😍😍

「多醬呀唔該！」有些醬汁的誕生注定做配角，但也有些醬汁卻取替主食做主角。最近有網民分享「一人一個醬汁才是主角的食物」，熱數9種喧賓奪主，但沒有它們就像少了一塊拼圖的醬汁，點擊圖片睇9大必蘸媲美主角的醬汁 👇👇

網民公認是香港街頭小食代表的魚肉燒賣又一定要配什麼醬汁？立即點擊睇全文 👉👉熱數9種喧賓奪主醬汁 麥樂雞必蘸甜酸醬 網民：無醬等同無靈魂