聖誕節2020｜又到一年一度聖誕，大家想好去哪裏慶祝未？聖誕佳節，又可能因應疫情會有餐廳人數限制，大家是時候由現在開始安排行程，預早Book枱慶祝！

【1】Ma…and The Seeds of Life——法式生機飲食餐廳

法國餐廳Ma...and The Seeds of Life推出聖誕特別餐單，沒有肉類、沒有海鮮、沒有奶製品。餐廳也會供應無麩質、甚至無糖的甜品，各種飲食習慣的人，都可以享受聖誕大餐！

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Ma…and The Seeds of Life 地址：中環嘉咸街23號H18 CONET 1樓11號舖 電話：3165 1717

【2】TeaWG——預訂有早鳥優惠

Tea WG的餐廳推出2020年的聖誕餐單，五道菜的晚餐更融入茶葉，牛油、高湯等都加上茶葉調味。在指定日子前訂座，即可享早鳥優惠價！

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Tea WG沙龍 地址：九龍九龍塘達之路80號又一城LG2層11號舖 / 中環港景街1號國際金融中心1樓1022-3號舖 電話：2725 6930 / 2796 2828

【3】T8——鐵板燒壽司高級日本料理

喜愛日本料理的話，T8的聖誕晚餐套餐就十分適合大家！有毛蟹釜飯、A5宮崎和牛厚燒、北海道鱈場蟹腳等九道菜餐單。

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T8 地址：中環蘭桂坊15至16號協興大廈5樓 電話：2393 8133

【4】Avobar——人氣店推單點聖誕菜式

位於K11 MUSEA的牛油果主題餐廳Avobar，使用牛油果與經典聖誕食材，推出4款聖誕限定菜式，即日起開始供應，牛油果迷必去！

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Avobar 地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B201-4號舖 電話：2611 9900

【5】Morton’s The Steakhouse——牛扒龍蝦套餐

來到Morton's當然要吃牛扒！聖誕的三道菜晚餐可選擇6安士牛柳、16安士肉眼牛扒及厚切西冷牛扒或智利海鱸魚柳作主菜。更有節日午餐，可以一次過遲到龍蝦和牛扒！

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Morton’s The Steakhouse 地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店四樓 電話：2732 2343

【6】District 8——休閒法式菜

位於圓方天台的District 8主打休閒法式Bistro風，將於12月25日推出聖誕節午巿和晚巿套餐，同時於12月24日和12月26日晚餐時段供應！主菜方面，提供多個選擇，其中更有威靈頓和牛。

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District 8 地址：香港尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖 電話：2537 7555

【7】LPM Restaurant & Bar——歎法式雞尾酒

12月4日開始，餐廳推出幾款聖誕主題冬日限定食物，而且有不同的主題雞尾酒，更有當造的法國藍龍蝦！甜品方面有法式多士、薄脆蘋果撻等經典菜式！

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LPM Restaurant & Bar 地址：中環士丹利街 23-29 號 H Queen’s 1 樓 1 號舖

【8】Big Sur——CP值高聖誕套餐

Big Sur主打炭火燒烤及煙燻烤肉，推出聖誕主題的午市及晚市套餐，大家可以結伴分享套餐！另外Big Sur最特別就是可以飲到本地手工啤酒「少爺啤」！

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Big Sur 地址：中環SOHO區士丹頓街22號地下 電話：2529 3001

【9】土生花——聖誕韓式晚宴

土生花是新派韓式素菜餐廳，今年聖誕推出八道菜聖誕套餐，一眾素食人士可以放心享用！最後更有韓式花茶和節日特色甜點，擺盤都十分精緻！

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【10】Zuma——日式居酒屋任飲任食

Zuma會在本年聖誕節推出周末早午餐，2.5小時之内，大家可以任飲香檳、吃壽司、刺身、爐端燒等。更有夜食版的Brunch，晚上可以任飲各款酒類。

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Zuma 地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場5及6樓 電話：3657 6388

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【1】JW Marriott Flint Grill& Bar——燭光下歎威靈頓牛

Flint Grill & Bar的環境放置不少柔和的燭光，感覺十分浪漫。今個聖誕會有聖誕節及除夕套餐，多數為烤製美食，例如括伯爵茶烤火雞胸、威靈頓牛柳、波士頓龍蝦意大利麵等。

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