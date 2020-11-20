張敬軒即將在紅館開演唱會！因疫情關係紅館已閉館多時，最近終於重開。張敬軒將於11月22日至29日舉行「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」 ，成為紅館重開後首名演出歌手。紅館演唱會通常在晚上8點15分開場，看演唱會前吃甚麼「醫肚」？演唱會完結後想吃宵夜？《香港01》飲食記者精選紅館附近4間美食，包括車仔麵、宵夜必食串燒小店、人氣漢堡店，及街坊名店！

張敬軒即將在本月22日至29日假紅館舉行演唱會。（資料圖片）

【1】CP值高車仔麵必試招牌叉燒串@蒙麵

紅磡一間非常出名的車仔麵店「蒙麵」，車仔麵由三餸起加上麵底，最平一碗$30，性價比高。招牌蕃茄薯仔湯底足料香濃，配料方面以新鮮花甲最受歡迎，份量多又新鮮，重要沒有沙。網民配上即叫即燒的蜜汁叉燒串，外層帶炭烤香，加上表面的麥芽糖，一個字正！點下圖即睇蒙麵哪幾款車仔餸最受歡迎😎👇👇

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蒙麵 地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號舖 電話：2363 8166

【2】性價比高串燒小店營業至凌晨4點@美味佳

不想吃太飽？不妨食性價比超高的串燒醫肚。這間車仔麵小店最受歡迎的是即叫即燒串燒，最平$9就有一串，非常抵食！招牌燒雞翼、外皮香脆帶微焦香，肉汁鮮嫩，加上超多孜然粉，非常惹味。還有一款必食招牌菜蛋炒腸粉，腸粉、雞蛋絲都做到外脆內軟。點下圖即睇多款招牌美食、休息時間😍👇👇

美味佳 地址：紅磡寶其利街2號地舖 電話：9235 7213

【4】人龍漢堡店必試每月限定漢堡@Nomad Burger

走遠一點、近近黃埔站有間人龍漢堡店「Nomad Burger」，小店不定時會推出每月限定漢堡。最近推出的軟殼蟹蝦餅漢堡大受歡迎，炸軟殼蟹加上手打鮮蝦餅，非常惹味。食客亦可嘗試自選漢堡，由麵包、醬汁到肉類及配料都可自行配搭，選擇非常多。按下圖即睇軟殼蟹蝦餅漢堡有幾豐富😍😋👇

Nomad Burger 地址：紅磡德民街29號德民大廈地下F3號舖 電話：6097 2623

【4】街坊名店主打手工燒賣魚蛋@林記小食

區內有名燒賣小店林記小食，主打街頭小食，包括燒賣、魚蛋、腸粉，自家製魚肉燒賣煙韌彈牙，並非霉霉爛爛、充滿粉感的劣質燒賣，配上秘製豉油更加好味。腸粉好滑身，沒有糊爛的口感，加上大量甜醬、花生醬更惹味。網民還推介一款必食燒賣！按下圖即睇、休息時間😋👇👇

林記小食 地址：紅磡差館里 21 號 電話：從缺

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😍😍😍 同場加映：深水埗4間話題cafe 打卡日系習作榻榻米、KokoniCoffee爆餡吐司 😍😍😍

近年不少特色小店都進駐深水埗，其中大南街更成為一眾文青經常流連之處。近來深水埗有多間話題新cafe，其中大部分走日系清新風，包括無印風咖啡店習作、寵物友善的Kokoni Coffee等。不少cafe都有多個打卡位，按下圖即睇習作招牌美食、環境😋👇👇

無印風木系cafe特設榻榻米@習作

無印風日系cafe「習作」以木系色調為主，主打日本家庭式料理、手作bagel等，招牌定食包括米飯、沙律及水果，必須加配兩款自選主菜，例如鹽燒三文魚、味噌天婦羅等。最特別就是設有日式榻榻米座位，方便主人帶寵物一起打卡！想知哪一個打卡位最有文青feel？按下圖即睇😎👇👇

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