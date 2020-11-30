梅窩一間冰室的「港女3層架下午茶」由離島紅出市區，但原來有不少茶記都有供應港女打卡美食之一的All Day Breakfast全日早餐！有網民日前分享用$50歎到豐富全日早餐，隨即引起其他人關注。《香港01》飲食記者為大家整理4大歎到港女美食的茶記！

【1】紅茶冰室：意外出色的All Day Breakfast

看到一份令人垂涎欲滴的All Day Breakfast，有誰會想到它只是一份茶記出品？網民Iris Yuen早前在Facebook分享這份在紅茶冰室食到的豐富早餐，大份的炒蛋，配搭絕不輸Cafe賣$120的水準，點擊圖片睇全日早餐賣幾錢？ 👇👇

【2】麥生記冰室：梅窩人氣3層港女High Tea

麥生記冰室是位於大嶼山梅窩、擁有66年歷史的懷舊冰室，早前因推出「港女3層架下午茶」，吸引大量遊客慕名而去，大讚「夠香港Style！」這個High Tea鹹甜點都有，配搭更超貼地，點擊圖片睇每層美食及貼地價錢 👇👇

【3】茶咖里：地踎格局的新派茶記

這間半隱世小店藏身於西營盤第三街的一條巷子中，地踎茶記的裝橫格局，為大家送上不少茶記美食，例如常餐、黯然銷魂飯、港式奶茶等。不過說到最好食的，就是超適合打卡的All Day Breakfast，而且價錢超抵！花半天時間享受休閒的氛圍特別舒服，點擊圖片睇各款美食推介及價錢 👇👇

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【4】祺森冰室：坪洲蝦多士外私藏名物？

因為蝦多士而馳名的祺森冰室，是到坪洲必試的人氣餐廳，但在這懷舊的冰室之中，其實隱藏了CP值超高的All Day Breakfast，因為連熱飲都只需$62！點擊圖片睇All Day Breakfast有什麼及其他人氣美食推介 👇👇

【2】麥生記冰室 地址：大嶼山梅窩涌口街38F號地舖 營業時間：06:30-16:00（逢星期三休息） 電話：29848365

【3】茶咖里 地址：西環西營盤爹核里4號地舖 營業時間：星期二至日 08:00-18:00 電話：29158885

【4】祺森冰室 地址：坪洲永安街3號地下B舖 營業時間：08:00-16:00，星期六、日及公眾假期營業至16:30（逢星期一休息） 電話：29830554

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