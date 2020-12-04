最近天氣顯著轉涼，周末氣溫最低跌至15度，最好食熱辣辣的煲仔飯暖身。煲仔飯食得多，但你知道怎樣食才對嗎？豉油要怎樣落？幾時落才好味？煲仔飯的靈魂飯焦要幾時刮？《香港01》飲食記者向紹華小廚老闆兼煲仔飯達人請教煲仔飯7個好味貼士，下次食煲仔飯就食得更精明。

秋冬暖胃美食一定有煲仔飯，不過你知道如何精明食煲仔飯嗎？（許慧恩攝）

記者以電話訪問煲仔飯達人兼紹華小廚朱老闆，有關煲仔飯的食法、落豉油的時間、技巧，以及何謂靚飯焦、飯焦應該何時刮，以及特別的飯焦食法。原來煲仔飯飯焦不應該最後才慢慢刮來吃！即睇煲仔飯達人拆解7個煲仔飯迷思😯👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🥰🥰 同場加映：羊腩煲原來非配唐生菜？加冬菇冬筍有原因 大廚教你歎羊腩煲 🥰🥰

冬天還要食羊腩煲進補，不過你知道羊腩煲的正宗食法嗎？記者訪問六國酒店粵軒行政總廚馬榮德師傅及中醫徐澤昌博士，發現正宗羊腩煲並非配唐生菜，而是配一種較少人接受的冷門蔬菜！徐博士就解釋為何要食雙冬羊腩煲，原來這個配搭有原因。點下圖即睇如何歎羊腩煲🥰👇👇

想知還有哪些地點必去，立即點擊內文👉👉羊腩煲原來非配唐生菜？加冬菇冬筍有原因 大廚教你歎羊腩煲