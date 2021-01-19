撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-19 15:00

盆菜是否如廣告照片般豐盛？《香港01》飲食頻道記者實試大家樂推出的「鮑魚瑤柱福袋盆菜」，以及多款加配菜式，究竟賣相、味道質素如何？以下有圖有真相，更有貼士教你拎盡優惠。

大家樂新春盆菜價錢親民，12人份量鮑魚盆菜，原價$1038，早鳥優惠76折後，人均只需約$66，單看價格已覺得抵食。

實試大家樂「鮑魚瑤柱福袋盆菜」（駱煥琳攝）

盆菜包裝賣相味道

《香港01》飲食頻道記者開箱盆菜，實試食材的色香味質素，意想不到有驚喜！👇👇👇按圖看實物及記者食評👇👇👇

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整體來說，大家樂今次新推出的「鮑魚瑤柱福袋盆菜」包裝夠實淨，用料種類夠豐富，而且味道好，性價比高。

9大訂前必知貼士

今次記者實試的只是大家樂其中一款盆菜款式，還有更多選擇，可以根據用餐人數去選擇。如果想買得夠抵，必看以下9個提示，教大家用最平價錢訂到盆菜，兼有至少$100贈品，訂滿指定金額還會免費送貨！👇👇👇不只盆菜，記者還實試了5款加配菜式，其中一款更有驚喜！按圖看加配菜式推介及慳錢貼士👇👇👇

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