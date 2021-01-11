撰文：駱煥琳
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《香港01》飲食頻道記者推介8大便利店優惠：7-Eleven x Sanrio新推印花換購精品，低至$1換到Hello Kitty、My Melody小瓷罌；而Circle-K便利店則有多張可無限次使用的飲品優惠券和Häagen-Dazs雪糕折扣券。下文更多詳情。
（下列售價及優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定。）
7-Eleven x Sanrio開運小瓷罌低至$1換購
7仔由1月20日起將會推出最新印花換購精品，今次是Sanrio「開運小瓷罌」系列，用高溫瓷燒製的錢罌，是由師傅人手上色，適合新年儲錢！全套共有10個Sanrio角色，包括：Hello Kitty、My Melody、布甸狗、Little Twin Stars、Keroppi、AP鴨、XO和玉桂狗。👇👇👇每個錢罌有不同寓意！按圖看所有款式及換購方法👇👇👇
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Circle-K便利店電子coupon任用
OK便利店則推出7張無限次使用的優惠券，1月至5月可用（視乎每個優惠而定）！如Häagen-Dazs雪糕可以減$10，維記牛奶、維他朱古力奶、山水豆漿、雀巢乳酪飲品等。👇👇👇只需出示下圖即享優惠！按圖看7張電子優惠券👇👇👇
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