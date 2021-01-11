《香港01》飲食頻道記者推介8大便利店優惠：7-Eleven x Sanrio新推印花換購精品，低至$1換到Hello Kitty、My Melody小瓷罌；而Circle-K便利店則有多張可無限次使用的飲品優惠券和Häagen-Dazs雪糕折扣券。下文更多詳情。

（下列售價及優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定。）