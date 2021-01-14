疫情之下，今個農曆新年最適合大家訂大大個盆菜與親朋好友留家相聚。除了連鎖店的盆菜，其實本港仍有很多堅持製作傳統圍村盆菜的食店。《香港01》飲食記者為大家整理全港6間正宗圍村盆菜，而且全部訂一盆都送貨，歷史悠久的四季盆菜最抵人均$84就食到！大家安坐家中，一樣食到圍村的傳統風味！ （本文提及價錢、食物款式等均以發稿日期為準）

【1】輝記盆菜——獨家南乳配方留住客人

在香港回歸之年成立的輝記盆菜，現時由可能是全港最年輕傳統盆菜總廚，80後老闆兼主廚阿存主理。阿存子承父業，盆菜都沿用父親的烹調方法，得到不少人肯定。除了傳統口味，輝記亦加入圍村人最愛的門膳乾，用料選用厚肉冬菇及貴價蝦等。但最能留住顧客的，是輝記獨有的南乳配方，想知點解？點擊圖片睇介紹及盆菜價錢 👇👇

輝記盆菜 新春盆菜 食材：原隻八頭鮑魚（12隻）、香妃雞一隻、豉油皇大蝦、家鄉炆扣肉、黄金豆卜、醬汁豬皮、蠔炆支竹 、美味魚蛋、蠔油花菇、清甜籮蔔（此為大盆菜食材份量，小盆菜份量為大盆菜份量的一半多一點。） 訂購熱線：24780257 / 24723353 / 93125509 送貨安排：一盆都送。年三十至年初二 元朗/屯門/天水圍區送貨另加$100；其他地區另議，送貨時間為下午5時至7時。其他時間 元朗/屯門/天水圍區送貨另加$60；其他地區另議，送貨時間為下午5時至7時。 自取地點：元朗鳳群街2號年發大厦1號舖（可於下午5時後到門市自取） 備註：只收現金

【2】喜臨門盆菜——一款傳統圍村盆菜打天下

喜臨門盆菜多年來只有供應一款傳統盆菜，而且只有適合8至10人用的一個份量，最適合不知如何選擇盆菜的朋友。喜臨門盆菜亦有多年巨型大型盆菜宴會的經驗，是信心的保證。4位主廚已有40多年製作盆菜的經驗，堅持始終如一的味道與品質，讓大家吃到最正宗的圍村盆菜，點擊圖片睇價錢 👇👇

喜臨門盆菜 新春盆菜 食材：祖傳秘製腩肉、大門鱔乾、家鄉鹹雞、蠔油炆冬菇、五香芋頭、特製魚蛋、豉油大蝦、鮮味魷魚、醬爆豬皮、香滑支竹、清甜蘿蔔 訂購熱線：24680099 / 97359993 送貨安排：一盆都送。 元朗、屯門、天水圍：$50（新年$100） 上水、荃灣、葵涌：$100（新年$150） 九龍、大埔、沙田、馬鞍山：$150（新年$200） 香港、西貢、將軍澳：$200（新年$250） 自取地址：屯門新平街屯門工業中心

【3】八鄉南苑盆菜專家 —— 世代相傳的食材與香料製作足料盆菜

八鄉南苑盆菜專家擁有20多年大型到會經驗，負責製作盆菜的師傅都是八鄉圍村人，使用的食材以至調味的香料都有記載，世代相傳。八鄉南苑盆菜的用料之分充足，新鮮又靚，而且還有特別為食素人士而設的清心素盆菜。

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+ 5 + 5 + 5

八鄉南苑盆菜專家 傳統圍村盆菜 食材：炭燒大米鴨、圍頭豉油雞、本灣明蝦、沙井大好市（蠔豉）、家傳炆上腩肉、醬油炆魷魚、特制靚魚蛋、蠔皇炆冬菇、本鄉荔甫芋、家鄉炆浮皮、普寜豆醬枝竹、清甜蘿蔔 訂購方法：網頁訂購（https://www.poonchoi.hk/#ordering）；電話訂購（Tel：2488 9099）；Whatsapp訂購（Tel：5488 9099） 送貨安排：港、九、新界免費送貨，港島及東涌區需另加80元隧道費/橋費，貨到現金交收。網上訂購可以PayPal / VISA / MasterCard付款。 自取地點：新界元朗八鄉上村錦上路29A 備註：新年初一、二、三，另收加一服務費。

【4】四季盆菜 —— 改良後的傳統風味

四季盆菜歷史悠久，經過多年改良後亦保留圍村盆菜的傳統風味，而且加入現代人的健康飲食注意。忠誠盆菜每個盆菜都用傳統方式製作，把秘制醬汁、磨豉醬、南乳醬、五香粉、乾蔥、蔥段、蒜肉、薑、燒酒及調味料炆足3小時。

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四季盆菜 富貴榮華家鄉盆 食材：蠔皇海螺片、油爆海虎蝦、玫瑰白切雞、明爐燒肥鴨、紅炆大花菇、家鄉炆豬肉、特級靚魚蛋、醬油爆豬皮、黃金炆枝竹、酥炸靚香芋、南乳燴蓮藕、鮮甜大蘿蔔 訂購熱線：24411436 送貨安排：香港島、九龍及新界一盆起送貨，運費全免。不過，大嶼山及偏遠地區除外。 自取地點：新界屯門青山公路169-181號錦興大廈地下7號舖

【5】洪運盆菜（老字號） —— 唯一提供即日落單的專門店

洪運老字號盆菜經營超過30年，具家鄉風味的食材配以珍饈海味，成為不少喜慶活動的選擇。洪運盆菜都以古法製作，十幾種材料以煎、炸、燒、煮、燜、爆、煨、燴，焗烹調，然後一層層裝盆而成，風味不變。

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+ 4 + 4 + 4

洪運盆菜（老字號） 傳統節日海味盆菜 食材：游水新鮮海蝦、紅燒燴海螺件、鮑汁燴乾瑤柱、沙井本地金蠔、高湯蒸髮菜、手打花枝球、家鄉鹽焗雞、陳年鹵水鴨、招牌炆腩肉、蠔皇靚花菇、特選爽魚蛋、南醬煮豬皮、肉汁燜枝竹、雞湯煮蘿蔔 送貨安排：港島、九龍、新界免費送貨，一盆都送。東涌線赤柱或偏遠地區可選擇約市區交收。 備註：由年廿八晚至初六期間菜式變動沙井本地金蠔改為金華火腿雞湯扣金蠔。

【6】團圓盆菜專門店 —— 新年只加價$10的抵食盆菜

團圓盆菜專門店的開業時間較短，但所有盆菜都是由圍村師傅主理，盆菜都有正宗的圍村風味。盆菜上鋪滿鮑魚、瑤柱和花膠等，餸菜入味而不膩，食過的網民都大讚好味。最重要的是，團圓盆菜專門店在假日仍然維持平日的盆菜售價，價錢十分公道。

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團圓盆菜專門店 一品團圓盆菜 食材：日本宗谷元貝、發財大蠔豉、貴妃雞、明爐燒鴨、鮑汁素鮑片、游水大海蝦、鹵水豬手、紅炆腩肉、鮑汁扣鴨掌、山水豆卜、碧綠時蔬、上湯蘿蔔、蠔皇炆冬菇、彈牙炸魚蛋、清甜蓮藕、蠔皇炆枝竹、爽滑豬皮、香炸芋頭、爽脆雲耳 訂購熱線：92028418 / 63680636 / 28669488 / 28669499 送貨安排：港九新界免費送貨，大嶼山除外。 自取地點：九龍城太子道西448號太子匯地下9及10號舖

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