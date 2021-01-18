《香港澳門米芝蓮指南2021》必比登推介名單出爐！以推介提供「物有所值」美食店家而成的「必比登推介名單」，今年本港新增7間新店家。耳熟能詳的老字號如鳳城酒家、好旺角粥麵專家等都有上榜，而獲高評價的八寶清湯腩亦在名單上。

「必比登推介名單」所推介的食店，全部都是$400內能點3道菜，對於大眾來講價錢絕對比奪星餐廳更親民。今年名單共有63間香港食店及7間澳門食店上榜，當中本港有7間食店都是新上榜，點擊圖片睇7間新上榜食店介紹 👇👇

+ 14 + 14 + 14

想睇完整「必比登推薦名單」，立即點擊全文睇詳情 👉👉米芝蓮2021｜香港必比登推介63間餐廳 阿元來了/九記/八寶清湯腩

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😂😂😂 同場加映：「魚柳Bell」源於血案？點解叫「豬柳強」？港人才懂6種老麥叫法 😂😂😂

「豬柳強」和「魚柳Bell」這些老麥食品叫法，相信只有香港人才明白！大家有否因忘記餐牌上的正名，甚至口誤成搞笑時刻？點擊圖片睇睇香港人才明的6款老麥食品叫法，包你有共鳴 👇👇

最後兩大狗飯大家一定經歷過？立即點擊睇全文 👉👉「魚柳Bell」源於血案？點解叫「豬柳強」？港人才懂6種老麥叫法