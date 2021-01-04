「見字飲水協會」成立之後，Facebook各大食物關注組有如雨後春筍，燒賣、餃子、奶茶、芫荽等關注組，你想得到的都應有盡有。《香港01》飲食記者為大家整理千人以上的食物關注組大全，讓大家可以早日找到美食同好。

「民以食為天」，香港貴為美食之都，識食之人都不少，秉著「好西要分享」的原則，一於入各大Facebook食物關注組，把你的至愛公諸同好。記者蒐集了Facebook上已有過千會員的食物關注組，讓大家更方便地交流美食情報。以下介紹的26個食物關注組，你又入了幾多個？點擊圖片睇介紹 👇👇

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😂😂😂 同場加映：「魚柳Bell」源於血案？點解叫「豬柳強」？港人才懂6種老麥叫法 😂😂😂

「豬柳強」和「魚柳Bell」這些老麥食品叫法，無論是有段故而約定俗成，還是因集體回憶潛移默化而成，相信只有香港人才明白！到底如何口誤叫「冒險樂園餐」而不失霸氣？點擊圖片睇睇香港人才明的6款老麥食品叫法，包你有共鳴 👇👇

當連落單時都叫錯，有時真的會很尷尬，點擊睇全文看還有什麼會叫錯 👉👉「魚柳Bell」源於血案？點解叫「豬柳強」？港人才懂6種老麥叫法