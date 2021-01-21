撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-21 06:00

農曆新年必備全盒（攢盒），擺放多種意頭好的食物，為來年集合好運。究竟應該在哪裡辦年貨？全盒中的傳統食物在哪兒買才最便宜？

《香港01》飲食頻道記者以顧客身分走訪14間年貨商店，包括上海么鳳、瓜子大王陸金記、正隆行、惠康、百佳、八珍、奇趣餅家等，逐間格價，讓大家一文看清9大全盒食品的價錢比較。 （下列款式及價格以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定。）

根據傳統中國五行，「單數」為陽，所以全盒格數要單數以聚陽氣，一般分三格、五格和九格，以下推介9種放在全盒的傳統食品。

全盒格數愈多代表主人地位愈高，相傳以前只有皇族才可使用九格全盒。

【1】瓜子

剝瓜子的動作稱為「抓銀」，有賺取財富的寓意。一般選擇有紅瓜子、黑瓜子、白瓜子（南瓜子）和葵花子。除了原味，不少商店更推出自創新口味。👇👇👇按圖看各款瓜子價錢資料👇👇👇

+ 31 + 31 + 31

【2】開心果

開心果名字夠喜慶，寓意「笑口常開」。👇👇👇按圖看開心果價錢資料👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【3】杏仁

杏仁是好運的象徵，而且十分健康，是超級食物之一，當中的單元不飽和脂肪有機會降低心血管疾病風險。👇👇👇按圖看杏仁價錢資料👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【4】花生

花生有「長生果」之稱，象徵長生不老、健康長壽。👇👇👇按圖看花生價錢資料👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

【5】八甜

各式由白糖漬製而成的瓜果俗稱「八甜」，這些中式糖果各有寓意，如糖蓮藕「年年都有」、糖蓮子「連生貴子」、糖冬瓜「好頭好尾」、糖馬蹄「馬運亨通」、糖甘筍和糖柑桔「金玉滿堂」、糖椰絲和糖椰角「有爺有子，三代同堂」。👇👇👇按圖看各款中式糖果價錢資料👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【6】笑口棗

笑口棗是炸脆的麵粉團，入口酥脆而有芝麻香。寓意與開心果相似，都是「笑口常開」。👇👇👇按圖看笑口棗價錢資料👇👇👇

【7】角仔

角仔又稱油角、酥角，金黃餃子形脆酥中通常包有花生、芝麻等甜餡。角仔有嶄露頭角的意思，寓意出人頭地。👇👇👇按圖看角仔價錢資料👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【8】芋蝦

吃過芋蝦「全年笑哈哈」，是芋頭切成薄絲再上粉炸脆，因為十分巧手工，所以比較少商店有售，而且「手工費」較貴。👇👇👇按圖看芋蝦價錢資料👇👇👇

【9】蛋散

雖然廣東人會用這種食品名稱去罵人，不過其實原本也是傳統賀年小吃之一，麵粉加上雞蛋炸脆，入口鬆化，有鹹、甜之分。👇👇👇按圖看蛋散價錢資料👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

以上價格參考來自以下分店： 惠康超級廣場（北角新都城店）、百佳International（北角港運城店）、榮華餅家（銅鑼灣崇光百貨店）、奇華餅家（銅鑼灣崇光百貨店）、大昌食品專門店（北角店）、上海陸金記瓜子大王（銅鑼灣店）、正隆行（太子店）、上海么鳳（北角健威坊店）、八珍（旺角旗艦店）、鯉魚門紹香園（銅鑼灣崇光百貨店）、旺角奇趣餅家、冠華食品（太子店）、北角華豐國貨、大記攦粉糕點專門店

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