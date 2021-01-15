年三十晚團年或者慶祝農曆新年時，不少人都會買盆菜與家人享用。傳統盆菜用料總是南乳豬肉、龍崗雞、蠔豉，最多搭隻鮑魚花膠矜貴一點，缺乏新意，不過踏入2021年就有更多新選擇！

《香港01》飲食頻道記者精選6間食店新推出的外賣盆菜，間間有特色，夠噱頭，有迎合牛年的全牛盆菜，有用上原隻毛蟹的盆菜，有以卡通人物Hello Kitty做主題，更有豪華盆菜索價過萬元！部分更有早鳥優惠，下文看更多詳情。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳或商店而定。）

【1】Hello Kitty主題盆菜送靚湯碗

主打熬雞精等養生食品的台灣品牌「老協珍」一月限定推出「Hello Kitty花喜團圓佛跳牆」，食材大多產自台灣，而且隨盆菜還會附送Hello Kitty 2021金牛陶瓷碗，有大有細。👇👇👇想知截止預訂日期？按圖看「Hello Kitty盆菜」訂購資料👇👇👇

【2】$688抵吃全牛盆菜迎牛年

2021迎來牛年，安南越南餐廳就推出「越式金牛聚寶盆菜」，特別用上牛腩、牛𦟌、牛柏葉、金錢肚等12種牛肉部位，加上牛骨湯底，全牛滋味十分應節。👇👇👇外附一種食品更能吸盡牛汁精華！按圖看「全牛盆菜」3個訂購貼士👇👇👇

【3】首創毛蟹／大閘蟹龍蝦醬盆菜

矜貴盆菜通常主打鮑魚，不過蟹料理專門店上三兩則推2款「花膠蟹粉龍蝦醬盆菜」，分別用12隻大閘蟹及原隻日本北海道毛蟹入饌，配上鮮製龍蝦醬，在普通盆菜上更添鮮味。👇👇👇有免費送貨？按圖看「蟹粉盆菜」售價及訂購資料👇👇👇

【4】韓式甜辣素盆菜可加6折韓食

盆菜是中式食品，不過韓式素菜餐廳土生花也推出充滿韓式風味的素食盆菜，盆內食物改為粉絲福袋、韓式年糕、泡菜等，更可選配2款韓式醬。👇👇👇內有一種象徵長壽的韓式食物？按圖看盆菜內容及售價👇👇👇

【5】麻辣鮑汁盆菜送火鍋小食

嗜辣人士推介由新派火鍋店酒鍋推出的麻辣盆菜，在鮑魚、脆炸芝士煙肉大蝦、樱花蝦金蛋餅等特色食品之上，加上招牌麻辣口味鮑魚汁，讓盆菜帶有絲絲辣勁。👇👇👇買盆菜送小食！按圖看3款盆菜如何選擇👇👇👇

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【6】米芝蓮級萬元超豪華盆菜

一般盆菜由數百元至幾千元也有，高級酒店米芝蓮三星食府今年的盆菜也只是數千元，不過有間米芝蓮二星中菜廳——營致會館所推出的4人盆菜竟然索價過萬，8人盆菜更接近3萬元！👇👇👇早鳥優惠折實幾錢？按圖看「萬元盆菜」用料有多矜貴👇👇👇

🍜同場加映：好吃辣味即食麵排行榜🍜

冬天想暖可以吃辣，坊間如此多辣味即食麵，哪款最夠辣？👇👇👇按圖看「即食麵之神」的評測結果👇👇👇

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