撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-30 07:01

外國麵包款式選擇多，新口味、新款式，總是層出不窮，反觀香港則是千篇一律。最近麵包店「I am . . bakery」推出的貓形方包，外形顏色都與眾不同，大受街坊歡迎，一小時極速沽清50條，更一度成為facebook上話題。老闆向《香港01》飲食頻道記者表示，花貓方包雖然工序會繁複得多，但希望這一點點創意，能為疫下港人帶來一點點歡樂。

麵包店「I am . . bakery」推出貓形方包「花面貓」（$55／1條8塊），每條送一支日本朱古力筆，9種顏色選擇，鼓勵客人發揮創意完成貓樣，（黃寶瑩攝）

「I am . . bakery」早於2015年由三位成員創立，包括家族經營茶餐廳的兄弟林嘉俊（Michael）和林嘉麟（Mile），還有曾於文華東方酒店甜品部任職多年的好友李彥基（Kingsford）。

「I am . . bakery」三位創辦人：林嘉麟（左）、林嘉俊（中）、李彥基（右）。（黃寶瑩攝）

靈感源於居家抗疫

「I am . . bakery」於2021年1月首次推出「花面貓」，甫推出即受注目，曾試過出爐一小時內極速沽清50條麵包，更有顧客晨早到店查詢出爐時間，先付錢取單，在店門等足整小時新鮮出爐。

談到這款麵包的創作意念，竟與新冠肺炎有關。2020年疫情肆虐全球，香港人不能外出玩樂，多數留在家中抗疫，小朋友因而缺少了「放電」機會。所以Michael與2位老闆希望構思一種可以玩的麵包，讓大家疫下解悶。最後創作出有不同顏色、口味的貓形方包，還附送多色朱古力筆，Michael解釋：「我想交畀客人創作屬於佢嘅（麵包）作品。」👇👇👇按圖看店內部分示範作品👇👇👇

客人曾批麵包不好吃 花兩個月研發改良

「I am . . bakery」2020年開設旗艦店時曾推出另一款自創麵包「西瓜包」。雖然創意十足，賣相有趣，成功吸引不少街坊惠顧，卻有顧客吃過後回來投訴麵包質地很快變硬，好看卻不好吃。

於是今次再出花貓麵包時，Michael便與拍擋一起改良，由日本麵粉轉用韓國製，以解決彩色麵包快硬的問題，連同調教份量，試味，處理成品型狀等工夫，差不多花上兩個月時間才研究完成。

訪問當日，記者親身看見師傅即席製作花貓麵包，工序甚多。師傅表示這款麵包是全店中最多工序的款式，更舉例腸仔包只有5個步驟，一卷一焗便是，但花貓麵包則有超過10個步驟，製作時間花多1倍以上！👇👇👇按圖看「花面貓」製作過程👇👇👇

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老闆：最滿足是得到客人認同

「I am . . bakery」現時4間分店都於九龍東，秀茂坪及將軍澳區。Michael強調十分重視街坊意見，收到街坊買不到花貓麵包的投訴，就增加每天出爐次數，逢上午11時及下午3時出爐。又會因為顧客喜好研發新口味，除了現時供應的5種口味：士多啤梨、朱古力、紫薯、班蘭及芒果，即將會有新味道選擇。

Michael表示每天親身到分店巡視，會發生不少窩心故事。例如有客人購買花貓麵包後，隔天回店找他分享孩子所畫的「貓樣」；還有客人成功用貓麵包作利誘，激勵小朋友盡快做完功課。

談到顧客的支持，Michael坦言有點受寵若驚，不少熟客都不是分店所設的本區居民，有些遠至香港仔、青衣等。另有一次秀茂坪分店開幕日，只是遲了半小時開店，竟有40至50位客人在閘外呼叫，更甚者拍閘門，提醒他們盡快開店，Michael回想當下十分震驚，卻又很感動。👇👇👇暫時只限一間分店有售！按圖看哪間有得買👇👇👇

4招分辨靚料麵包

主理麵包店多年，Michael幾乎一嘗便知麵包用料質素是否上乘，不過街客又可以如何分辨？Michael提到，新鮮出爐的麵包一定好吃，反而只要隔過夜，就會原型畢露。👇👇👇按圖看Michael教路4大方面，一試便知龍與鳳👇👇👇

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識嘆要吃最正宗港式蛋撻

要數「I am . . bakery」銷量最高的，不是任何一款創意包餅，而是招牌蛋撻！Michael根據多年在父親茶餐廳經驗所得，用最傳統的方法製作蛋撻，更為大家破解一些港式蛋撻的誤解。👇👇👇最正宗的是酥皮還是曲奇皮？按圖了解更多港式蛋撻前世今生👇👇👇

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I am . . bakery 旗艦店：將軍澳新都城中心3期2樓211號舖（近寶琳站） 分店1：將軍澳唐明街2號尚德廣場地下1A號舖（近將軍澳站） 分店2：調景嶺彩明街1號彩明商場2樓261-262號舖（近調景嶺站） 分店3：秀茂坪商場地下18A

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