撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-01-20 16:05

網購成為大趨勢，淘寶更是港人熱愛的網購平台之一，不過淘寶購買食物又是否安全呢？有網民曾經在淘寶購買麵包，但足足等了8天才集運到香港自提點，麵包到貨時已經發霉。《香港01》飲食頻道記者整理帖文事發經過及網民留言，即睇內文了解整件事！

近日有網民在討論區轉載facebook舊帖文，討論有港人於內地熱門網購平台淘寶購買食物現象，引起熱烈討論。不少網民覺得網購食物有食物安全隱患，即使網購也不應該選擇集運的方式。點下圖即睇原帖事主淘寶網購麵包詳細經過🤔👇👇

帖文引發網民熱烈討論，不少網民都在帖文下mean爆留言，有人質疑明明麵包鋪已經新鮮出爐麵包，為何還要網購食物，亦有人搞笑地發霉代表無防腐劑，可以放心安全食用。點下圖即睇網民11句mean爆留言👇👇👇

網購麵包容易引發食物安全問題，不如吃超市都買得到的嘉頓生命麵包更加方便。藍白格仔包裝的生命麵包實而不華，更是不少香港人的集體回憶。例如學生時期的早餐，朝朝都是用生命麵包配果醬、花生醬，生命麵包早已成為港人的回憶。不過你知道生命麵包點解是賑災食物嗎？點下圖即睇生命麵包的歷史與港人共鳴 🍞👇👇

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香港出品的麵包都非常高質，根本不用上淘寶網購！大阪No.1生吐司店「嵜本」2020年底登陸尖沙咀海港城！招牌「極生吐司」選用日本製麵粉、純天然奶油，口感鬆軟，有入口即融的口感，吸引不少港人去嚐鮮！你知道甚麼是生吐司嗎？生吐司與一般吐司及麵包有甚麼分別呢？點下圖即睇🍞👇👇

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😍 同場加映：全港3大落羽松打卡勝地 😍

港版加拿大湖景交通方便@青衣公園

「港版加拿大湖」青衣公園內的落羽松開始轉紅！鄰近港鐵青衣站只有10分鐘路程的青衣公園，設計走歐陸式庭院風格，人工湖旁邊種植了一大排落羽松，天清氣朗的日子，湖面倒影出大片披上金黃色外衣的落羽松樹影，置身其中感覺寫意。哪個位置影落羽松最靚、最壯觀？點下圖即睇落羽松轉紅情況🍁🍁👇

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