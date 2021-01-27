撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-01-27 21:48

米芝蓮今天（27日）公佈《米芝蓮指南香港澳門 2021》完整名單，澳門共有19間餐廳獲星，包括1間綠星餐廳，另外還有9間餐盤街頭小吃、25間餐盤餐廳。

位於永利皇宮的粵菜廳永利宮首次獲得一星評級，一邊享用美食時，還可一邊欣賞落地窗外的音樂噴泉。街頭小食方面，多間人氣遊客必訪的小店均有上榜，包括世記咖啡、安德魯餅店、以榴槤雪糕作為招牌的莫義記等。立即按圖睇19間星級+9間街頭小吃+25間餐盤推薦😋👇👇

+ 53 + 53 + 53

除了澳門，今日（27日）亦公布香港最新摘星餐廳名單，今年獲得一星本地餐廳一共有50間，當中有7間新上榜。當中專於粵菜的大班樓獲得2020年亞洲50最佳餐廳亞軍，今次首次摘得米芝蓮一星。按圖即睇50間米芝蓮一星餐廳😋👇👇

+ 45 + 45 + 45

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

有一種零食用剪刀都好難開？立即觀看全文👉👉👉網民熱數10大歎零食悲劇 汽水癮起但無雪凍 MUJI棉花糖變叮叮糖