撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-29 16:27

新年想入手應節而又獨一無二嘅精品，不妨考慮小型年宵手作市場！《香港01》旅遊頻道記者推介5個本周末（2021年1月30日及31日）舉行的市集，有寵物主題、愛情主題、潮流玩物、本土情懷，讓大家乘假日去行大運，尋找心頭好。

【1】Sky One香港情懷市集

市集由天八一號SkyOne主辦，夠薑媒體協辦，主打本土情懷，以「香港人的市集」為主題，設於旺角地點方便。攤檔有懷舊風味小食、本地汽水品牌、設計T-shirt等。👇👇👇特色插畫揮春有共鳴？按圖看8個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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Sky One年宵市集 展期：2021年1月30日至2月14日 時間：中午12時至下午10時 地點：旺角砵蘭街240號MPM商場地下及1樓（朗豪坊對面）

【2】Lovestruck愛情市集

推介單身人士去這個市集，以「單身」、「熱戀」及「失戀」等愛情階段為主題！由G.O. Market和Lovestoryhk合辦，除了有手作攤位，還特設「失戀留言區」、脫單扭蛋機等活動，讓單身或失戀人士結識有緣人。👇👇👇市集攤位以環保為主，按圖看5個精選特色攤檔及精品👇👇👇

Lovestruck Before、Now and Then Carnival 展期：2021年1月30至31日（星期六至日） 時間：下午1時至8時 地點：荔枝角D2 place One 2樓The Space

【3】寵愛友家年宵市集

有養竉物的則推介同樣位於D2 place一期的天台市集，由飛象文創主辦，聯乘 救狗之家和保護動物慈善協會，有超過40個本地手創及寵物品牌，還有「領養。教養。不棄養」新春福袋義賣。👇👇👇連新春應節寵物食品都有？按圖看4個精選特色攤檔及精品👇👇👇

寵愛友家手作年宵2021 展期：2021年1月30至31日（星期六至日） 時間：下午1時至8時 地點：荔枝角D2 place One天台花園

【4】Soho Market慈善市集

如果喜愛做善事，不妨到這個市集一遊。是由Soho Market聯同本地慈善團體願望成真基金合辦，部份收益會用作捐助病童，更有展覽及義賣活動。約40個攤位主要圍繞新年及願望成真主題，大量原創手作服飾、精品擺設、烘焙小食等。👇👇👇按圖看8個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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Soho Market x Make-A-Wish 願望成真市集 展期：2021年1月30至31日（星期六至日） 時間：下午1時至8時 地點：荔枝角D2 place Two地下The Garage

【5】「歲の市」潮流玩具市集

由Playmaxx主辦的南昌市集以新年為主題，超過20個參展單位主打潮流玩具、精品服飾等，市集期間會推出新春福袋和限量產品，還會有抽獎活動，以及免費派發賀年揮春等。👇👇👇按圖看部分精品模型👇👇👇

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南昌「歲の市」年宵市集 展期：2021年1月20日至2月11日、15至23日 時間：中午12時至下午8時 地點：深水埗南昌街100號Playmaxx

🥜同場加映1：年貨挑選法則🥜

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