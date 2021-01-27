撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-27 17:22

家中煮食為求方便，不少人會買「懶人食品」即煮即吃，不過近日就有網民因此「中伏」，煮麵不成還弄得滿身霉菌！《香港01》飲食記者整理網民所分享的事發經過，了解即食食品出現甚麼問題，原來後續事件更令事主「谷氣」。

有網民在Facebook群組「on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群」內分享貼文，指一星期前購買的壽桃牌小橋米線，拆開後驚見米線發霉變色，更傳出惡臭，直言「臭到想嘔」！

Facebook群組「on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群」貼文截圖。

投訴過程擾攘了五天，事主的投訴留言更曾被刪走了事，大鬧該公司「有錯不認」。👇👇👇想知事主如何處理，得到怎樣的回應？按圖看事發經過👇👇👇

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涉事米線非首次出事？多名網民留言聲討

事主對於廠商及超市的處理手法大感不滿：「佢地錯就好認啦，仲逃避！」而且在群組貼文後更發現，不止自己一人「唔好彩中伏」，有多位網民留言表示自己也曾有類似經歷，部分更貼圖引證。👇👇👇網民嘲「奈何橋米線」、「送菁苔」！按圖看更多啜核留言👇👇👇

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壽桃牌所屬公司承認不足

就今次網民投訴事件，壽桃牌所屬的新順福食品有限公司解釋：「根據事主提供的照片可見，該包米線的內袋已經有破洞，我們初步懷疑米線發霉的主要原因是由於內包裝袋破裂所致。基於我們公司的米線是沒有加入任何防腐劑，而是採用了乳酸保鮮的方法，當內包裝袋破裂，米線接觸了空氣便會產生發霉現象。」

新順福食品對事件表示關注及抱歉，稱已要求工廠跟進及調查，會加強產品品質管理，著手研究如何改善包裝袋以避免同類事件再次發生。而對於刪除留言的處理方法，承認有「不足及疏忽」，承諾日後會加緊留意。

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有種中國地方菜名叫「biang biang麵」，為何會用英文拼音？原因竟是中文字寫法太複雜！👇👇👇按圖看biang biang麵及菜式大解構👇👇👇

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